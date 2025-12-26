ETV Bharat / state

चंडीगढ़ जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, बम स्क्वायड और प्रशासन की टीम ने चलाया सर्च अभियान

Bomb Threat in Chandigarh Court: चंडीगढ़ जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बम स्क्वायड और प्रशासन टीम ने सर्च अभियान चलाया.

Chandigarh district court
Chandigarh district court (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 26, 2025 at 5:39 PM IST

चंडीगढ़: शुक्रवार को जिला अदालत परिसर में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब अदालत परिसर में बम होने की सूचना सामने आई. सूचना मिलते ही पूरे परिसर में अलर्ट घोषित कर दिया गया. एहतियातन जिला अदालत के चैंबर कॉम्प्लेक्स को तत्काल खाली कराने के निर्देश जारी किए गए. बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए चंडीगढ़ जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली.

चंडीगढ़ जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी: बम की आशंका को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से सभी वकीलों और सदस्यों को अपने-अपने चैंबर तुरंत खाली करने का संदेश भेजा गया. इसके बाद बड़ी संख्या में वकील, अदालत कर्मचारी और अन्य लोग परिसर से बाहर निकल आए. कुछ ही देर में अदालत परिसर में चहल-पहल की जगह सन्नाटा दिखाई देने लगा.

पुलिस प्रशासन ने चलाया सर्च अभियान: सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. बम निरोधक दस्ते की टीम ने पूरे अदालत परिसर की गहन तलाशी शुरू की. कोर्ट रूम, चैंबर कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एरिया और आसपास के स्थानों को भी जांच के दायरे में लिया गया. सुरक्षा कारणों से जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति को परिसर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.

अफवाह निकली सूचना! अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी शकी वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है और फिलहाल इस सूचना को बम होक्स माना जा रहा है. हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई और सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया.

चंडीगढ़ पुलिस की लोगों से अपील: पुलिस प्रशासन ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मामले की जांच जारी है. जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट की जाएगी. घटना के चलते कुछ समय के लिए न्यायिक कार्य प्रभावित रहा, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता रही. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें.

