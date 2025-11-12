मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में बम की धमकी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पूरे विमान की जांच की जा रही
वाराणसीः मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में बम रखने की धमकी मिली है. मुंबई से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट (IX1023) को बम की धमकी मिलने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. विमान में सवार कुल 176 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
बम निरोधक दस्ते द्वारा विमान और यात्रियों के सामान की विस्तृत जांच की जा रही है. एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि विमान को 3:38 पर लैंड किया गया है, जबकि 4:05 पर उसकी लैंडिंग होनी थी. इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पूरे विमान की जांच की जा रही है. यात्रियों के लगेज भी जांच जा रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां और बम स्क्वायड पूरे फ्लाइट और एयरपोर्ट की जांच कर रही है.
एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि वाराणसी के लिए मुंबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान 176 यात्रियों को लेकर वाराणसी आ रहा था. विमान वाराणसी एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा ही था कि किसी ने एयरपोर्ट पर विमान कंपनी के ऑफिस में किसी यात्री के लगेज में बम होने की सूचना दी. जिसके बाद हड़कंप मचा गया. तत्काल यह सूचना ATC को दी गई, जिसके बाद पायलट से संपर्क करके 4:05 पर लैंड होने वाले विमान को 3:38 पर ही वाराणसी एयरपोर्ट पर उतर गया. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने मौके पर पहुंचकर तत्काल जांच शुरू की और सभी यात्रियों को बाहर निकाला. एयरपोर्ट डायरेक्टर का कहना है कि फ्लाइट में जांच प्रक्रिया जारी है. यात्रियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है. एयरपोर्ट पर भी सघन तलाशी अभियान किया जा रहा हैय कॉल करने वाला कौन था, इसकी भी जांच करवाई जा रही है. अभी तक फ्लाइट में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है.
