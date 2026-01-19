ETV Bharat / state

अंबाला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस अलर्ट

अंबाला: अंबाला में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई. यह धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई, जिससे स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और छात्रों में चिंता का माहौल बन गया. सुबह करीब 8 बजकर 22 मिनट पर यह ई-मेल प्राप्त हुई, जिसके तुरंत बाद स्कूलों ने सतर्कता बरतते हुए पुलिस को सूचना दी. स्कूल प्रशासन की तत्परता: धमकी मिलते ही संबंधित स्कूलों के प्रबंधन ने बिना देरी किए पुलिस प्रशासन को अवगत कराया. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. स्कूल प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से किसी भी तरह की अफरा-तफरी को फैलने से रोका गया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई: सूचना मिलते ही अंबाला पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची. बम निरोधक दस्ते और जांच एजेंसियों द्वारा पूरे स्कूल परिसर की गहनता से स्कैनिंग की गई. हर कक्षा, गलियारे और खुले स्थान की बारीकी से जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके. अंबाला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)