अंबाला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस अलर्ट

अंबाला के कई स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. हालांकि जांच में कुछ नहीं मिला.

Bomb Threat Email Triggers Panic in Ambala Schools
कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 19, 2026 at 1:23 PM IST

अंबाला: अंबाला में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई. यह धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई, जिससे स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और छात्रों में चिंता का माहौल बन गया. सुबह करीब 8 बजकर 22 मिनट पर यह ई-मेल प्राप्त हुई, जिसके तुरंत बाद स्कूलों ने सतर्कता बरतते हुए पुलिस को सूचना दी.

स्कूल प्रशासन की तत्परता: धमकी मिलते ही संबंधित स्कूलों के प्रबंधन ने बिना देरी किए पुलिस प्रशासन को अवगत कराया. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. स्कूल प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से किसी भी तरह की अफरा-तफरी को फैलने से रोका गया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: सूचना मिलते ही अंबाला पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची. बम निरोधक दस्ते और जांच एजेंसियों द्वारा पूरे स्कूल परिसर की गहनता से स्कैनिंग की गई. हर कक्षा, गलियारे और खुले स्थान की बारीकी से जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके.

अंबाला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

छह से सात स्कूल बने निशाना: पुलिस के अनुसार अंबाला के करीब छह से सात स्कूलों को इस तरह की धमकी दी गई थी. इनमें डीएवी रिवर साइड, केंद्रीय विद्यालय नंबर एक और एसए जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम सामने आए हैं. हालांकि पुलिस इस मामले में फिलहाल आधिकारिक बयान देने से बचती नजर आई.

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह ई-मेल किसने भेजी और किस स्थान से भेजी गई. साइबर सेल की मदद से ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

प्रिंसिपल का बयान: इस पूरे मामले में डीएवी रिवर साइड की प्रिंसिपल डॉ. सीमा दत्त ने बताया कि, "सुबह 8:22 पर एक ईमेल आई, जिसमें रिवर साइड के साथ-साथ केवी नंबर वन और SA जैन सीनियर मॉडल स्कूल को बम से उड़ने की धमकी दी गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस की सभी टीम जांच पड़ताल के लिए स्कूल में पहुंची और सब कुछ जांच किया गया सब सही पाया गया और इस तरह की फेक न्यूज़ से हमें डर नहीं है." वहीं, जांच पूरी होने के बाद स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली.

संपादक की पसंद

