आगरा की दीवानी कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप, पुलिस ने खाली कराया पूरा परिसर

पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया: इसके बाद पुलिस और एसएसएफ ने चप्पे चप्पे पर सर्च अभियान चलााया गया. एसीपी हरिपर्वत अक्षय महादिक ने बताया कि एडीजे पुष्कर उपाध्याय के पास ईमेल आया था. इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गये. पुलिस ने तत्काल मौके पर बम स्क्वॉयड और डॉग स्क्वॉयड को बुलाया.

आगरा: आगरा के दीवानी न्यायालय परिसर में मंगलवार को बम होने की सूचना से हडकंप मच गया. सूचना पर पुलिस और स्पेशल फोर्स ने तत्काल पूरा परिसर खाली करा दिया. एसएसएफ (सचिवालय सुरक्षा बल) हरकत में आई.

दीवानी कचहरी के चप्पे पर पुलिस तैनात: चप्पे पर पुलिस तैनात की गई. इसके साथ ही न्यायाधीश और पुलिस ने परिसर में लोगों से अपील की कि कोई संदिग्ध दिखे तो बताएं. न्यायालय परिसर में चेकिंग कराई गयी. जिला जज ने सभी बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो तत्काल दीवानी प्रशासन को सूचित करें.

ईमेल के माध्यम से कचहरी में बम विस्फोट की धमकी: एसीपी हरिपर्वत अक्षय महादिक ने बताया कि ईमेल से मंगलवार दोपहर करीब 12.45 बजे दीवानी परिसर में में बम की सूचना मिली थी. ये ईमेल कई और जिलों में भी बम की सूचना का है. ईमेल के बारे में जानकारी की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस ने पूरा परिसर खाली कराकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. वहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान को भी संदिग्ध चीज नहीं मिली.

