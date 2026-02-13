अजमेर कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला
कोर्ट के नए भवन की पांचों मंजिल खाली कराई. इनकी और पार्किंग की बारीकी से जांच की तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.
Published : February 13, 2026 at 2:59 PM IST
अजमेर: अजमेर में नए कोर्ट भवन को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली. अज्ञात ने न्यायालय की मेल आईडी पर शुक्रवार दोपहर 1 बजकर 10 मिनट में नए कोर्ट भवन में बम ब्लास्ट की धमकी दी. मेल में जजों और वकीलों को बम से उड़ाने का लिखा था. धमकी का ईमेल मिलने के बाद न्यायालय प्रशासन ने जिला कलेक्टर एवं एसपी को मामले की जानकारी दी. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई. आनन फानन में कोर्ट परिसर खाली कराया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
अजमेर नॉर्थ सीओ शिवम शर्मा ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने इस बार कोर्ट की ईमेल आईडी पर धमकी दी. कोर्ट प्रशासन से सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पंहुची. इनमें आईबी, सीआईडी जोन, डॉग स्क्वायड, निरोधक दस्ता, सिविल लाइन थाना पुलिस, क्यूआरटी, सिविल डिफेंस टीम मौजूद रही. एजेंसियों ने ज्वाइंट सर्च अभियान चलाया.
सीओ शर्मा ने बताया कि कोर्ट के नए भवन की पांचों मंजिलों को खाली कराया. पांचों मंजिल और पार्किंग एरिया के अलावा कोर्ट की बारीकी से जांच की. तलाशी में किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं मिला. सीओ शर्मा ने बताया, इससे पहले भी नए भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी. उसे दौरान कोर्ट प्रशासन की ओर से दी शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
तीन माह में सातवीं धमकी: अजमेर में तीन माह में सातवीं बार बम ब्लास्ट की धमकी मिली है. इसमें 5 बार अजमेर जिला मुख्यालय और दूसरी बार नए कोर्ट भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली. पुलिस अब तक धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई.
