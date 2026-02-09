ETV Bharat / state

दिल्ली में नौ स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर; सर्च ऑपरेशन जारी

दिल्ली के नौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल और कॉल मिले, जिनमें साउथ दिल्ली के तीन स्कूल शामिल हैं.

स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी
स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी (ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह एक बार फिर स्कूलों को बम धमकी की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. राजधानी के अलग‑अलग इलाकों में स्थित नौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं. दिल्ली पुलिस के अनुसार राजधानी के नौ स्कूलों, जिनमें दक्षिणी दिल्ली के तीन स्कूल भी शामिल हैं, को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं.

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के कुल नौ स्कूलों में बम धमाके की धमकी भरे कॉल आए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और संबंधित स्कूलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई. मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते की टीमें तैनात कर दी गई हैं. स्कूल परिसरों की गहन जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली में ही अब तक तीन स्कूलों को धमकी मिली है. सभी कॉल सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच प्राप्त हुए. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

अभी तक जिन 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उनमें दिल्ली कैंट का लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासपुरी का केम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का केम्ब्रिज स्कूल, सादिक नगर का इंडियन स्कूल, रोहिणी का CM श्री स्कूल, आईएनए का DTA स्कूल, रोहिणी का बाल भारती स्कूल और न्यू राजेंद्र नगर का वनस्थली स्कूल शामिल हैं. इन सभी स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं

पुलिस का कहना है कि फिलहाल अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन जब तक तलाशी अभियान पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. सुरक्षा कारणों से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है. डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया धमकी भरे संदेशों की भी जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम भी अलर्ट पर है.

पहले भी कई स्कूलों को मिल चुकी धमकियां

गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह की बम धमकियां मिल चुकी हैं. उस समय भी पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी. बावजूद इसके, पुलिस इस बार किसी भी सूचना को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और तय प्रोटोकॉल के तहत हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां दिल्ली में पुलिस कड़ी सुरक्षा की बात करती है तो वहीं धमकी भरे मेल लगातार मिल रहे हैं. यह एक पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

CHOOL RECEIVED BOMB THREAT
DELHI POLICE ON BOMB THREAT
स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी
BOMB THREAT CALLS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.