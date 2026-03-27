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रामनवमी से पहले सतना और शहडोल में बम ब्लास्ट करने की धमकी, मध्य प्रदेश के कई शहरों में आ रहे धमकी भरे मेल

पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब पोस्ट ऑफिस में ब्लास्ट की धमकी ( Etv Bharat )

सतना/शहडोल : रामनवमी से ठीक पहले सतना और शहडोल में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है. सतना में जहां कोर्ट के बाद जिला पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ने की मिली है. तो वहीं शहडोल के हेड पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय में गैस ब्लास्ट या आरडीएक्स के जरिए धमाका करने की धमकी दी गई है. ये सारी धमकियों ईमेल के माध्यम से भेजी गई हैं, जिसके बाद, सतान, शहडोल से लेकर राजधानी भोपाल तक में अलर्ट जारी है. पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब पोस्ट ऑफिस में ब्लास्ट की धमकी सतना पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के बाद डॉग स्कॉड व बम निरोधी दस्ता देर शाम मौके पर पहुंच गया , पर मौके पर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके पहले भी जिला न्यायालय को धमाके से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेेजी गई थी. अब पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार मेल से मिली धमकी के बाद पुलिस मुस्तैदी से जांच में जुटी. पोस्ट ऑफिस में बारीकी से जांच करते अधिकारी (Etv Bharat) भोपाल से जारी किया गया अलर्ट मध्य प्रदेश के मुख्यालय भोपाल के द्वारा सतना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल व जबलपुर के पोस्ट ऑफिस की सरकारी ईमेल आईडी में एक मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा है कि 26 मार्च को आरडीएक्स बम द्वारा मध्य प्रदेश के कई पोस्ट ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा, जिसमें सतना और शहडोल पोस्ट ऑफिस का भी नाम था. इसी जानकारी के मिलते ही शहर के जयस्तंभ चौक स्थित पोस्ट ऑफिस कार्यालय में अचानक पुलिस व डॉग स्क्वाड सहित बम निरोधी दस्ता पहुंच गया, जिसे देख आसपास लोग दहशत में आ गए कि आखिर पुलिस टीम के साथ डॉग स्क्वायड व बम स्कॉड भारी संख्या में पोस्ट ऑफिस क्यों पहुंची है? यहां भी जांच के दौरान बम स्कॉड को कुछ भी हाथ नहीं लगा.