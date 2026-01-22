ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले हरियाणा में बम की धमकी, भिवानी के बाद जींद कोर्ट को भी मिली उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

जींद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप ( ETV Bharat )

जींद: गणतंत्र दिवस से पहले हरियाणा में लगातार बम की धमकी मिल रही है. इस बीच आज जींद जिला मुख्यालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. धमकी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट हो गया. आनन-फानन में अदालत परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया. ई-मेल के जरिए मिली धमकी: पुलिस की मानें तो यह धमकी सत्र न्यायाधीश की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी. ई-मेल के माध्यम से अदालत परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में तुरंत हलचल मच गई. धमकी को गंभीरता से लेते हुए बिना देरी किए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए. 4 घंटे चली सघन तलाशी (ETV Bharat) साढ़े चार घंटे चला सघन सर्च अभियान: धमकी के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और खुफिया एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब साढ़े चार घंटे तक अदालत परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. अदालत के हर कोने, कक्ष, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और आसपास की इमारतों की बारीकी से जांच की गई. अचानक कार्रवाई से लोगों में फैली अफरा-तफरी: दरअसल, गुरुवार को अदालत में आम दिनों की तरह कामकाज सुचारू रूप से चल रहा था. तभी अचानक भारी संख्या में पुलिस बल, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड को देखकर अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों में अफरा-तफरी मच गई. पहले किसी को स्थिति की जानकारी नहीं थी, बाद में धमकी की सूचना सामने आने पर लोग सहमे नजर आए.