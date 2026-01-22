ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले हरियाणा में बम की धमकी, भिवानी के बाद जींद कोर्ट को भी मिली उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

जींद अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई. हालांकि तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला.

Jind court bomb threat
जींद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 22, 2026 at 4:48 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 4:55 PM IST

जींद: गणतंत्र दिवस से पहले हरियाणा में लगातार बम की धमकी मिल रही है. इस बीच आज जींद जिला मुख्यालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. धमकी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट हो गया. आनन-फानन में अदालत परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया.

ई-मेल के जरिए मिली धमकी: पुलिस की मानें तो यह धमकी सत्र न्यायाधीश की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी. ई-मेल के माध्यम से अदालत परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में तुरंत हलचल मच गई. धमकी को गंभीरता से लेते हुए बिना देरी किए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए.

Jind court bomb threat
4 घंटे चली सघन तलाशी (ETV Bharat)

साढ़े चार घंटे चला सघन सर्च अभियान: धमकी के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और खुफिया एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब साढ़े चार घंटे तक अदालत परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. अदालत के हर कोने, कक्ष, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और आसपास की इमारतों की बारीकी से जांच की गई.

अचानक कार्रवाई से लोगों में फैली अफरा-तफरी: दरअसल, गुरुवार को अदालत में आम दिनों की तरह कामकाज सुचारू रूप से चल रहा था. तभी अचानक भारी संख्या में पुलिस बल, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड को देखकर अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों में अफरा-तफरी मच गई. पहले किसी को स्थिति की जानकारी नहीं थी, बाद में धमकी की सूचना सामने आने पर लोग सहमे नजर आए.

एसपी बोले- "नहीं मिला कुछ संदिग्ध" (ETV Bharat)

तलाशी में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान: लंबे चले सर्च अभियान के बाद भी किसी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. राहत की बात यह रही कि पूरी जांच के दौरान कोई खतरा सामने नहीं आया. इसके बाद प्रशासन और आमजन ने राहत की सांस ली.

गणतंत्र दिवस को लेकर पहले से अलर्ट थी पुलिस: इस बारे में एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि, "गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए जींद पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है. धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया. जिले की सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जिला न्यायालय परिसर, जिला पुलिस कार्यालय और अन्य संवेदनशील सरकारी भवनों की गहन तलाशी ली गई है. इस दौरान प्रवेश और निकास द्वार, सीसीटीवी कैमरों, पार्किंग स्थलों और आसपास के क्षेत्रों की भी विशेष जांच की गई."

आमजन से अपील: पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि, "यदि उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या कंट्रोल रूम को सूचना दें. जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है तथा जींद पुलिस पूरी तरह से सतर्क एवं मुस्तैद है. आम नागरिकों की सुरक्षा जींद पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है."

बता दें कि इससे पहले आज भिवानी कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया. हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

Last Updated : January 22, 2026 at 4:55 PM IST

