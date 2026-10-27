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Mock Drill : जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, CISF और सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा

जयपुर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल करती सीआईएसएफ ( Source : Jaipur Airport Authority )

जयपुर: राजस्थान में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया. बम की सूचना पर सीआईएसएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा. एयरपोर्ट परिसर पर सर्च अभियान शुरू किया गया. संभावित विस्फोटक से सुरक्षित निपटने में सहायता के लिए थ्रेड कंटेनमेंट व्हीकल भी तैनात किया गया.

हालांकि, यह यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था. मॉक ड्रिल का पता चलने पर यात्रियों ने भी राहत की सांस ली. सुरक्षा एजेंसियो के बीच समन्वय को मजबूत करने और आपातकालीन स्थिति की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल की गई. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर सीआईएसएफ की ओर से सुरक्षा संबंधी खतरे की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया.