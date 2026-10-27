Mock Drill : जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, CISF और सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए की मॉक ड्रिल...
Published : October 27, 2026 at 6:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया. बम की सूचना पर सीआईएसएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा. एयरपोर्ट परिसर पर सर्च अभियान शुरू किया गया. संभावित विस्फोटक से सुरक्षित निपटने में सहायता के लिए थ्रेड कंटेनमेंट व्हीकल भी तैनात किया गया.
हालांकि, यह यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था. मॉक ड्रिल का पता चलने पर यात्रियों ने भी राहत की सांस ली. सुरक्षा एजेंसियो के बीच समन्वय को मजबूत करने और आपातकालीन स्थिति की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल की गई. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर सीआईएसएफ की ओर से सुरक्षा संबंधी खतरे की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया.
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मॉक ड्रिल के दौरान जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल परिसर में बम की धमकी मिलने की वास्तविक जैसी स्थिति तैयार की गई. बम की सूचना पर सीआईएसएफ के साथ राजस्थान पुलिस, एटीएस, इमीग्रेशन, कस्टम, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डोमेस्टिक फायर टेंडर्स, एयरलाइन प्रतिनिधि और अन्य सुरक्षा एजेंसिया मौके पर पहुंचीं. टर्मिनल परिसर में डॉग स्क्वायड को तैनात किया गया. संभावित विस्फोटक से सुरक्षित तरीके से निपटने में सहायता के लिए थ्रेट कंटेंटमेंट व्हीकल भी तैनात किया गया.
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एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी खतरे की स्थिति में आपातकालीन और त्वरित कार्रवाई का आकलन किया गया. सभी सुरक्षा एजेंसियों के रिस्पांस टाइम को नोट किया गया. आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया और आपसी समन्वय का भी आकलन किया गया. इसके साथ ही निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के पालन को ज्यादा प्रभावी बनाने का भी प्रयास किया गया. निर्धारित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल के अनुरूप अभ्यास को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया.