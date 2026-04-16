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चंडीगढ़ के स्कूल, सेक्रेटेरिएट और 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट

चंडीगढ़ में फिर से बम की धमकी मिली है. ईमेल में इस बार स्कूलों और सेक्रेटेरिएट के साथ दो फ्लाइट्स का भी जिक्र है.

Bomb Threat Alert in Chandigarh
Bomb Threat Alert in Chandigarh (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 10:31 AM IST

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चंडीगढ़: लगातार मिल रही बम धमकी वाली ईमेल्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. ताजा मामला गुरुवार सुबह का है, जब कुछ स्कूलों को करीब 7:22 बजे एक संदिग्ध ईमेल मिली. इस ईमेल में ना सिर्फ स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई, बल्कि चंडीगढ़ से जुड़े सेक्रेटेरिएट और दो फ्लाइट्स का भी जिक्र किया गया है. ईमेल मिलते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई.

ईमेल में क्या लिखा? ईमेल में साफ तौर पर धमकी दी गई है कि तय स्थानों पर विस्फोट किया जा सकता है. इस बार खास बात ये है कि ईमेल में सिर्फ स्कूलों तक सीमित रहने के बजाय सरकारी दफ्तर यानी सेक्रेटेरिएट और दो फ्लाइट्स का भी नाम शामिल किया गया है. इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल कहां से भेजी गई और इसके पीछे कौन लोग हैं.

Bomb Threat Alert in Chandigarh
चंडीगढ़ में फिर से बम की धमकी मिली है (Chandigarh Administration)

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर: धमकी के बाद चंडीगढ़ पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं. जिन स्कूलों को मेल मिली, वहां चेकिंग शुरू कर दी गई है. बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जगह एहतियात के तौर पर खाली करवाने या कड़ी निगरानी रखने के कदम उठाए गए हैं. सेक्रेटेरिएट और एयरपोर्ट से जुड़े इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां: ये पहला मौका नहीं है जब चंडीगढ़ में इस तरह की ईमेल आई हो. पिछले कुछ समय से बार-बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, हालांकि जांच में ज्यादातर मामलों में ये फर्जी ही निकली हैं. बावजूद इसके हर बार प्रशासन को पूरे प्रोटोकॉल के साथ कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है.

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