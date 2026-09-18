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ताज नगरी में रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मच गई खलबली... पुलिस और बीडीएस खंगाल रही चप्पा चप्पा

आगरा स्थित रिसॉर्ट प्रबंधन के पास ई-मेल के जरिए बम की धमकी दी गई. इससे रिसॉर्ट में खलबली मच गई.

Bomb threat
ताज नगरी में रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 9:32 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 9:41 AM IST

3 Min Read
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आगरा : आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के पास के एक स्थित एक रिसॉर्ट को बम से उड़ाने धमकी से खलबली मच गई. रिसॉर्ट प्रबंधन के पास ई-मेल के जरिए बम की धमकी दी गई. इससे रिसॉर्ट में खलबली मच गई. रिसॉर्ट प्रबंधन ने तत्काल पुलिस अधिकारियों को सूचना दी.

इस जानकारी पर पुलिस के साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता, फायर ब्रिगेड के साथ अधिकारी रिसॉर्ट पर पहुंच गए. पुलिस और बीडीएस ने रिसॉर्ट की सघन तलाशी ली. रिसॉर्ट का चप्पा चप्पा छान डाला. मगर, अभी तक कहीं पर कुछ नहीं मिला है.

ताज नगरी में रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी. (ईटीवी भारत)

धमकी देने वाले ई-मेल में लिखा है कि रिसॉर्ट में बम रखे हैं. जो आठ दिन के भीतर कभी भी विस्फोट करेंगे. पुलिस ई-मेल के स्रोत और धमकी भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है.

बता दें कि मामला शिल्पग्राम से आगे स्थित जालमा हॉस्पिटल के सामने स्थित रिसॉर्ट का है. जो ताजमहल के पास रिसॉर्ट है. रिसॉर्ट ईमेल पर एक धमकी का मेल आया. यह बात शाम करीब पांच बजे की है.

Bomb threat
ताज नगरी में रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी. (ईटीवी भारत)

ईमेल के जरिए रिसॉर्ट में बम रखने और बम से उड़ाने की धमकी मिली. धमकी भरे ई-मेल से रिसॉर्ट संचालक ने तत्काल ताजगंज थाना पुलिस और पुलिस अधिकारियों को दी. जिससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई.

रिसॉर्ट में बम और धमकी की सूचना पर पुलिस के साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएम), फायर ब्रिगेड की टीम और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद रिसॉर्ट की सघन तलाशी का अभियान चलाया गया. रिसॉर्ट परिसर और आसपास में बारीकी से जांच की जा रही है.

चप्पे-चप्पे की तलाशी, अभी तक कुछ नहीं मिला

पुलिस, बीडीएस की साथ ही जांच टीमें रिसॉर्ट पर डेरा डाले हैं. रिसॉर्ट के चप्पे-चप्पे की छानबीन की जा रही है. कमरे, हॉल, स्टोर, बालकनी के साथ ही संभावित स्थानों की सघन तलाशी चल रही है. सुरक्षा के लिहाज से टीम किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है. हर संदिग्ध वस्तु और स्थान पर नजर है. क्योकि, धमकी भरे ई-मेल में बम रखने का दावा है.

लिस टीमें छानबीन के साथ ही ईमेल भेजने वाले के बारे में जांच कर रही हैं. मगर, अभी तक अभी तक यह नहीं पता चला है कि ई-मेल कहां से आया. ई-मेल किस सिस्टम या स्थान से भेजा है. किसने ये किया है. इसकी जानकारी जुटानें में साइबर क्राइम पुलिस टीम लग गई है.

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ताज नगरी में रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी. (ईटीवी भारत)

साइबर टीम कर रही जांच

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि रिसॉर्ट संचालक ने धमकी भरे ई मेल की जानकारी दी थी. जिस पर पुलिस और बीडीएस टीम ने जांच की है. अभी तक की जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. धमकी के ईमेल के बारे में साइबर टीम से जांच कराई जा रही है. रिसोर्ट मालिक की तहरीर पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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ताज नगरी में रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी. (ईटीवी भारत)

टूरिस्ट ट्रेड के लिए सही नहीं

आगरा में होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने बताया कि रिसॉर्ट में बम और धमकाने करने की धमकी की सूचना पर मौके पर पहुंचे. पुलिस और बीडीएस टीम जांच कर रही है. अभी तक की जांच में यह अफवाह लग रही है. मगर, आगरा के टूरिस्ट ट्रेड के लिए यह ठीक नहीं है.

Last Updated : September 18, 2026 at 9:41 AM IST

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