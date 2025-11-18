ETV Bharat / state

दिल्ली में फिर बम धमकी से मचा हड़कंप: जानिए कब-कब फैली ई-मेल से दहशत, साइबर सेल जांच में जुटी

दिल्ली में इससे पहले भी सरकारी और निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी हैं. जिनमें ज्यादातर मामले फर्जी पाए गए थे.

दिल्ली कब-कब मिली बम-धमकी
दिल्ली कब-कब मिली बम-धमकी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 18, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह एक बार फिर बम धमकी की दहशत फैल गई. लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए i–20 कार ब्लास्ट के बाद पहले से हाई-अलर्ट पर चल रही सुरक्षा एजेंसियों के बीच आज दो CRPF स्कूल, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. ई-मेल के जरिए मिली इन धमकियों को पुलिस ने तत्काल गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. परिसर को खाली कराया गया है.

बता दें कि इससे पहले भी तमाम संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी हैं, जिसकी दिल्ली पुलिस अभी भी जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक जैसे ही मेल मेल में बम से उड़ाने के धमकी की बात सामने आई. स्कूलों में मौजूद सभी बच्चों और स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला गया. साथ ही अदालत परिसरों को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया. बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और एंटी-सबोटाज टीमें मौके पर पहुंचकर हर कोने की जांच कर रही हैं. इसके साथ ही साइबर सेल ई-मेल के सोर्स का पता लगाने में भी जुटी हुई है.

दिल्ली में कब-कब मिली बम की धमकियां
दिल्ली में कब-कब मिली बम की धमकियां (ETV Bharat)

दिल्ली में धमकियों के कई मामले आएं हैं सामने: दिल्ली में बीते महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही संवेदनशील हैं. बीते 10 नवंबर को लाल किले के पास खड़ी i-20 कार में हुए घातक ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे. इस घटना के बाद से देश के बड़े व संवेदनशील शहरों में हाई अलर्ट है. राजधानी में दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ाई है. जांच टीमें संदिग्धों की तलाश में लगातार रेड कर रही हैं. कार में ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं. इस पृष्ठभूमि में आज मिली ताजा धमकियों ने दिल्ली पुलिस की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

धमकियों के ज्यादातर मामले फर्जी: बता दें कि राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी सरकारी और निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी हैं. पुलिस जांच में ज्यादातर मामले फर्जी पाए गए थे. हालांकि दिल्ली पुलिस ने हर बार इन बम की सूचनाओं को गंभीरता से लिया और जांच की. इस बार जब संवेदनशील समय में बम से स्कूलों व कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी मिल है तो भी पुलिस बेहद गंभीरता से मामलों की जांचो में जुटी हुई है.

दिल्ली में फिर बम धमकी से हड़कंप
दिल्ली में फिर बम धमकी से हड़कंप (ETV Bharat)

बता दें कि राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद हड़कंप मच गया है. शुरुआत मेें मिली जानकारी के अनुसार प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को यह धमकी मिली है. दिल्ली पुलिस को सुबह कॉल मिली थी. पुलिस के मुताबिक, जांच कर ली गई है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. वहीं इसके साथ ही अन्य जानकारी भी सामने आ रही है कि दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दिल्ली के द्वारका, साकेत और पटियाला हाऊस कोर्ट को भी बम से उड़ने की धमकी मिली है जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुड़ गई है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

BOMB THREATS CALL CAUSES IN DELHI
DELHI SCHOOL AND COURT BOMB THREAT
PATIALA AND SAKET COURT THREAT
BOMB THREATS TO DELHI SCHOOLS
HISTORY OF BOMB THREATS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.