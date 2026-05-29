पंचकूला में 31 मई को होगा हाई पावर बम टेस्ट, 2 KM के एरिया में अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील
पंचकूला के रामगढ़ स्थित टीबीआरएल रेंज में 31 मई को उच्च क्षमता वाले बम का परीक्षण किया जाएगा. इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
Published : May 29, 2026 at 1:58 PM IST
पंचकूला: रामगढ़ स्थित टीबीआरएल रेंज में 31 मई को उच्च क्षमता वाले बम का परीक्षण किया जाएगा. इसे लेकर प्रशासन और आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है. परीक्षण के दौरान विस्फोट से निकलने वाले कण करीब डेढ़ किलोमीटर तक आसमान में और दो किलोमीटर तक जमीन पर फैल सकते हैं. इसी वजह से लोगों को तय समय तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है.
रामगढ़ टीबीआरएल रेंज में होगा परीक्षण: पंचकूला के रामगढ़ इलाके स्थित टीबीआरएल (Terminal Ballistics Research Laboratory) रेंज में 31 मई को हाई पावर बम का परीक्षण किया जाएगा. टीबीआरएल की तरफ से जारी एडवाइजरी में स्थानीय प्रशासन और आसपास के गांवों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक ये परीक्षण सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच किया जाएगा. पूरे परीक्षण की निगरानी भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे.
डेढ़ किलोमीटर तक जा सकते हैं विस्फोट के कण: टीबीआरएल की चेतावनी के अनुसार परीक्षण के दौरान विस्फोट से निकलने वाले स्प्लिंटर और कण आसमान में करीब 1.5 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं. वहीं जमीन पर इनका असर लगभग 2 किलोमीटर के दायरे तक माना गया है. इसी वजह से गांव भानू और गांव बिल्ला को स्प्लिंटर खतरा क्षेत्र घोषित किया गया है. प्रशासन ने इन गांवों के लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है.
लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह: एडवाइजरी में स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आसपास के गांवों के लोगों को पहले से जागरूक किया जाए. परीक्षण के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहने और खुले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. प्रशासन ने साफ किया है कि यह एक नियमित सुरक्षा परीक्षण है, इसलिए लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें. अधिकारियों ने अपील की है कि सभी लोग सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और तय समय के दौरान सतर्क रहें.
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