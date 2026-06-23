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मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर, बम स्क्वायड कर रहा जांच

मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बम स्क्वायड छानबीन कर रहा है.

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मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 1:48 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
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मसूरी: उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी की नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी के बाद मंगलवार को मसूरी पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसी एक्टिव हुई और पूरी नगर पालिका परिसर को खाली कराया गया. बम निरोधक दस्ता की टीम और डॉग स्क्वायड पूरे परिसर की जांच कर रहे हैं. फिलहाल पालिका के अंदर लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है.

दरअसल, सोमवार 22 जून को मसूरी नगर पालिका को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. खास बात है कि ई-मेल में उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण स्थानों का भी जिक्र किया गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी (VIDEO-ETV Bharat)

अभी तक की जांच में सामने आया कि, धमकी भरा ई-मेल नगर पालिका परिषद मसूरी और उप जिलाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पर आया. मेल कथित रूप से खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है. जिसमें मसूरी नगर पालिका कार्यालय और उत्तराखंड व दिल्ली के कुछ खास जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.

फिलहाल, बम स्क्वायड के साथ ही डॉग स्क्वायड भी मौके पर है और परिसर की जांच की जा रही है. नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का कहना है कि,

कल (22 जून सोमवार) शाम को ई-मेल के माध्यम से नगर पालिका और पालिका अध्यक्ष के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. जानकारी नहीं है कि इस ई-मेल की कितनी सत्यता है? लेकिन हमने समय रहते ही पुलिस को सूचित कर दिया था. अब पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी.
-मीरा सकलानी, अध्यक्ष, नगर पालिका-

फिलहाल बम स्क्वायड की टीम ने पालिका परिसर को खाली करने का निर्देश दिया है. पूरी टीम परिसर की सघन जांच कर रही है. जांच के बाद मामले से पर्दा उठ पाएगा.

गौर है कि उत्तराखंड का मसूरी काफी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है. हर दिन मसूरी में हजारों पर्यटक देश-विदेश से आते हैं. इसके अलावा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) भी है. जहां सिविल सर्विस के प्रशिक्षु रहते हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के बाद मसूरी पालिका को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, मामले की जांच शुरू

Last Updated : June 23, 2026 at 2:19 PM IST

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