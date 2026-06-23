ETV Bharat / state

मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर, बम स्क्वायड कर रहा जांच

मसूरी: उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी की नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी के बाद मंगलवार को मसूरी पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसी एक्टिव हुई और पूरी नगर पालिका परिसर को खाली कराया गया. बम निरोधक दस्ता की टीम और डॉग स्क्वायड पूरे परिसर की जांच कर रहे हैं. फिलहाल पालिका के अंदर लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है.

दरअसल, सोमवार 22 जून को मसूरी नगर पालिका को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. खास बात है कि ई-मेल में उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण स्थानों का भी जिक्र किया गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी (VIDEO-ETV Bharat)

अभी तक की जांच में सामने आया कि, धमकी भरा ई-मेल नगर पालिका परिषद मसूरी और उप जिलाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पर आया. मेल कथित रूप से खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है. जिसमें मसूरी नगर पालिका कार्यालय और उत्तराखंड व दिल्ली के कुछ खास जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.