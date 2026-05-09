उज्जैन शनि मंदिर में बम निरोधक दस्ता, संदिग्ध बैग मिलने की सूचना पर पहुंचा BDS व डॉग स्कॉड
सिंहस्थ से पहले अलर्ट मोड पर उज्जैन पुलिस, शनि मंदिर में बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया बम, मॉकड्रिल के बाद राहत की सांस
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 5:40 PM IST
उज्जैन : महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित शनि मंदिर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मंदिर परिसर में अचानक बम निरोधक दस्ता आ पहुंचा. बीडीएस के जवान और डॉग स्कॉड ने तुरंत मंदिर परिसर में मोर्चा संभाल और बम निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की. लोगों ने तब राहत की सांस ली जब पता चला कि ये मॉकड्रिल थी. दरअसल, शनिवार को नवग्रह शनि मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा व बम निरोधक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी.
नवग्रह शनि मंदिर में संदिग्ध बैग की सूचना
मॉक ड्रिल के दौरान मंदिर परिसर में एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया. सबसे पहले पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेरकर आम लोगों की आवाजाही रोकी गई. इसके बाद डॉग स्क्वॉड की मदद से संदिग्ध बैग की प्रारंभिक जांच की गई. जांच के दौरान जब बैग में संदिग्ध सामग्री होने के संकेत मिले तो बीडीडीएस टीम ने विशेष बम निरोधक सूट पहनकर सर्चिंग और निष्क्रियकरण की प्रक्रिया शुरू की.
मौके पर मौजूद श्रद्धालु और आम लोग अचानक बढ़ी सुरक्षा गतिविधियों को देखकर कुछ देर के लिए सहम गए. वहीं, घटनास्थल पर मॉक ड्रिल देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. बाद में पुलिस ने लोगों को बताया कि यह केवल सुरक्षा अभ्यास का हिस्सा है, जिसके बाद श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गए.
आधुनिक उपकरणों से की गई जांच
मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कई अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया. इनमें प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड के अलावा एनएलजेडी (Non-Linear Junction Detector) के माध्यम से छिपे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जांच की गई. वहीं, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर से विस्फोटक पदार्थों की पहचान की गई. संदिग्ध बैग की अंदरूनी स्थिति देखने के लिए आरटीवीएस (Real Time Viewing System) एक्स-रे मशीन का उपयोग किया गया, जिससे बिना बैग खोले उसके अंदर की सामग्री की जांच की गई. इसके अलावा बम निरोधक दस्ते ने विशेष सुरक्षा सूट पहनकर ''हैंड एंट्री ड्रिल'' का भी अभ्यास किया.
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सिंहस्थ को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज
BDDS टीम प्रभारी दिनेश यादव ने बताया, '' आगामी सिंहस्थ कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लगातार अपडेट किया जा रहा है. इसके लिए नए आधुनिक उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं, जिनका उपयोग भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा.इसी क्रम में नवग्रह शनि मंदिर में मॉक ड्रिल के माध्यम से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और आपदा प्रबंधन क्षमता का परीक्षण किया गया.''