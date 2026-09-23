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समस्तीपुर में एक साथ कई बम मिलने से हड़कंप! कब्रिस्तान में नारियल के आकार में मिला

समस्तीपुर में कब्रिस्तान से 3 संदिग्ध जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर FSL की टीम को बुलाया. रिपोर्ट-अमित कुमार

Samastipur graveyard Bomb
कब्रिस्तान में मिले संदिग्ध बम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 2:03 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत दिनमपुर उत्तरी पंचायत के सुरौल गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित एक कब्रिस्तान से कई संदिग्ध जिंदा बम बरामद किए गए. बुधवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों की नजर नारियल के आकार की संदिग्ध वस्तुओं पर पड़ी. इसके बाद देखते ही देखते कब्रिस्तान के आसपास भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

कब्रिस्तान में मिले संदिग्ध बम

अनहोनी की गहरी आशंका के बीच स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना खानपुर थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पूनम कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे संवेदनशील क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और वहां मौजूद भारी भीड़ को उस संदिग्ध सामान से तुरंत दूर हटा दिया.

Samastipur graveyard Bomb
नारियल के आकार में मिला बम (ETV Bharat)

एफएसएल टीम को बुलावा

खानपुर थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों से कब्रिस्तान के भीतर तीन संदिग्ध जिंदा बम होने की जानकारी मिली थी. पुलिस स्थानीय स्तर पर मामले की सघन जांच कर रही है. सुरक्षा कारणों से स्थानीय लोगों से उस जगह से दूर रहने की अपील की गई है. मामले की जांच के लिए तुरंत एफएसएल टीम को बुलाया गया है.

"स्थानीय ग्रामीणों से कब्रिस्तान के अंदर तीन संदिग्ध जिंदा बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पंहुची और जांच में जुटी है. स्थानीय लोगों को इस जगह से दूर रहने की अपील की गई है. एफएसएल टीम को सूचित किया गया है."- पूनम कुमारी,खानपुर थाना प्रभारी

Samastipur graveyard Bomb
खानपुर पुलिस अलर्ट (ETV Bharat)

जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए यह पूरी तरह स्पष्ट करना बाकी है कि कब्रगाह में मिला संदिग्ध सामान वास्तव में जिंदा बम है या कोई अन्य वस्तु. पुलिस की गहन जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ होगी. इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या आसपास कोई और संदिग्ध वस्तु है.

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