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समस्तीपुर में एक साथ कई बम मिलने से हड़कंप! कब्रिस्तान में नारियल के आकार में मिला

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत दिनमपुर उत्तरी पंचायत के सुरौल गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित एक कब्रिस्तान से कई संदिग्ध जिंदा बम बरामद किए गए. बुधवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों की नजर नारियल के आकार की संदिग्ध वस्तुओं पर पड़ी. इसके बाद देखते ही देखते कब्रिस्तान के आसपास भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

कब्रिस्तान में मिले संदिग्ध बम

अनहोनी की गहरी आशंका के बीच स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना खानपुर थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पूनम कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे संवेदनशील क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और वहां मौजूद भारी भीड़ को उस संदिग्ध सामान से तुरंत दूर हटा दिया.

नारियल के आकार में मिला बम (ETV Bharat)

एफएसएल टीम को बुलावा

खानपुर थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों से कब्रिस्तान के भीतर तीन संदिग्ध जिंदा बम होने की जानकारी मिली थी. पुलिस स्थानीय स्तर पर मामले की सघन जांच कर रही है. सुरक्षा कारणों से स्थानीय लोगों से उस जगह से दूर रहने की अपील की गई है. मामले की जांच के लिए तुरंत एफएसएल टीम को बुलाया गया है.