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घर में मिला देसी बम बनाने का सामान, मितानिन के घर मिला संदिग्ध बैग, पूछताछ में जुटी पुलिस

रायपुर के रावाभाटा में देसी बम बनाने का सामान मिला है.पुलिस ने सामान जब्त कर डिफ्यूज किया है.

Bomb making material in bag
घर में मिला देसी बम बनाने का सामान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : रायपुर के रावाभाटा इलाके के मकान में देसी बम बनाने का समान मिला है. पुलिस ने दबिश देकर मौके से तार, बारुद और दूसरे सामान जब्त किए हैं.सूचना मिलने के बाद रायपुर कमिश्नरेट नॉर्थ जोन की टीम मकान में पहुंची थी. रायपुर उत्तर जोन के डीसीपी सहित बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम भी वार्ड नंबर 13 में पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें संदिग्ध बैग भी मिला है, जिसमें बैटरी,वायर, एयर गन, केमिकल और डेटोनेटर जैसी दिखने वाली सामान जब्त किए गए हैं. इस तरह का संदिग्ध सामान मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है. इस मामले का पुलिस जल्द खुलासा करेगी.


डिफ्यूज किए गए सामान

उत्तर जोन के DCP मयंक गुर्जर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही रावाभाटा इलाके के वार्ड नंबर 13 में पहुंची है. इसके साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम और फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है, जो भी सामान पुलिस ने बरामद किया है उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है. अब किसी तरह की बड़ी घटना नहीं होगी.

घर में मिला देसी बम बनाने का सामान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bomb making material in bag
पूछताछ में जुटी पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फॉरेंसिक और बम डिस्पोजल की टीम ने सुरक्षित तरीके से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को डिफ्यूज कर दिया है. देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल मितानिन के घर से मिला है. मितानिन से पूछताछ करने के साथ ही अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है. जिसके बाद आगे की कार्यवाही पुलिस करेगी- मयंक गुर्जर, DCP नॉर्थ जोन

Bomb making material
घर में मिला बम बनाने का सामान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिरगांव निवासी ने मितानिन को दिया था बैग

वार्ड क्रमांक 13 रविशंकर शुक्ल वार्ड के रावाभाटा इलाके में मितानिन पुष्पा साहू का मकान है. पुष्पा साहू और उसके परिवार का बिरगांव निवासी विनय देवांगन से परिचय है. बुधवार शाम को विनय देवांगन मितानिन के घर पर एक बैग लेकर पहुंचा था. बैग उसके घर में रखकर बाद में ले जाने की बात कही थी. वहां से वह चला गया था, लेकिन मितानिन को शक हुआ तो उसने इसकी जानकारी वार्ड पार्षद अश्विनी यादव को दी. अश्विनी यादव बुधवार रात को मितानिन के घर पहुंचा और सुबह आने की बात बोलकर वहां से चला गया था.

bag found in Mitanin house
मितानिन के घर मिला संदिग्ध बैग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
गुरुवार सुबह वार्ड पार्षद मितानिन के घर कई लोगों के साथ पहुंचा. बैग खोलकर जांच की तो पता चला कि उसमें एयर गन और देसी बम बनाने का सामान रखा हुआ था. इसके बाद वार्ड के पार्षद ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. पुलिस मितानिन से पूछताछ करने के साथ ही विनय देवांगन से से भी इस मामले में पूछताछ करने की तैयारी में है. इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की भी बारीकी से जांच कर रही है.

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