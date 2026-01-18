ETV Bharat / state

नई दिल्ली-पटना तेजस राजधानी में बम की सूचना से हड़कंप; अलीगढ़ में 31 मिनट रोकी ट्रेन

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने बताया कि शनिवार रात करीब 9 बजे जीआरपी रेलवे कंट्रोल रूम आगरा को सूचना दी गई कि ट्रेन नंबर 12310 नई दिल्ली-पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगी है. इसके कुछ ही देर बाद यह सूचना मिली कि ट्रेन में बम रखा है. इससे स्थिति और गंभीर हो गई. सूचना पर तत्काल नॉन स्टॉप ट्रेन को 10:19 बजे अलीगढ़ जंक्शन पर रोका गया.

अलीगढ़: नई दिल्ली-पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया. अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया. आरपीएफ, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड टीम ने पूरी ट्रेन को खंगाला, लेकिन कहीं बम नहीं मिला. 31 मिनट की जांच-पड़ताल के बाद ट्रेन को पटना के लिए रवाना कर दिया गया.

आरपीएफ पोस्ट कमांडर डीपी सिंह, जीआरपी प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर, थाना सिविल लाइंस पुलिस, डॉग स्क्वायड, स्टेशन अधीक्षक मुकेश कुमार उपाध्याय और सहायक स्टेशन अधीक्षक राजा बाबू की संयुक्त टीम ने पूरे ट्रेन की सघन तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कोई बम नहीं मिला. कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली.

सुरक्षा के मद्देनजर दमकल विभाग की दो गाड़ियों को भी स्टेशन पर तैनात किया गया था. करीब 31 मिनट तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान हर कोच, शौचालय और सामान की बारीकी से जांच की गई. किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. जांच पूरी होने और स्थिति सामान्य पाए जाने के बाद ट्रेन को रात 10:50 बजे आगे के लिए रवाना कर दिया गया

सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने बताया कि आग और बम की झूठी सूचना देने वाले मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पहले से ही विशेष सतर्कता बरती जा रही है. किसी भी अफवाह को गंभीरता से लिया जा रहा है. यात्रियों से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें. रेलवे प्रशासन सतर्कता से काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें: ईरान में फंसे शामली के मर्चेंट नेवी में कैप्टन विजय, माता-पिता का छलका दर्द, बेटे की सलामती के लिए कर रहे हवन