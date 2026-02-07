ETV Bharat / state

रांची में दूसरे दिन भी बम निरोधक दस्ते ने खंगाला सिविल कोर्ट, बम से उड़ाने की मिली थी धमकी

रांची: झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने लगातार दूसरे दिन भी सिविल कोर्ट परिसर की गहन जांच की, इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद भी बीडीएस की टीम ने पूरे कोर्ट परिसर की जांच की थी.



शनिवार को भी हुई जांच

शुक्रवार को रांची के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. ईमेल के जरिए एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद रांची पुलिस कोर्ट की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है. लगातार दूसरे दिन भी एहतियातन बम निरोधक दस्ते के द्वारा पूरे कोर्ट कैम्पस की जांच की गई.

शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय बीडीएस की टीम के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर से कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की गई. कोतवाली डीएसपी ने बताया की धमकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेते हुए दूसरे दिन भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. कोतवाली डीएसपी ने बताया की शनिवार को बीडीएस की टीम ने सीबीआई कोर्ट सहित तमाम कोर्ट की जांच की है. बिल्डिंग्स की जांच के बाद पार्किंग स्थल से लेकर हर स्थान की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है.



ईमेल से मिली थी धमकी

रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है. किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया. शुक्रवार को सूचना मिलते ही रांची पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया. धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस ने भी कोई रिस्क नहीं लिया और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर पूरे कोर्ट कैम्पस की जांच शुरू की गई. अभियान के तहत हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच की गई, हालांकि बम की खबर अभी तक अफवाह ही निकली है.



फेक कॉल, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि धमकी भरा ईमेल कोर्ट प्रशासन को प्राप्त हुआ था. ईमेल की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर के साथ-साथ पूरे बिल्डिंग की जांच बम निरोधक दस्ते के द्वारा करवाई गई है. रांची एसएसपी ने बताया कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा की व्यवस्था पूर्व से ही बेहतर है. हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं.



ईमेल की जांच शुरू