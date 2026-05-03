केदारनाथ में बम निरोधक दस्ते ने चलाया चेकिंग अभियान, क्लिक कर जानें पूरा मामला
केदारनाथ धाम में सुरक्षा के मद्देनजर लगातार निगरानी बनाई जा रही है. बम निरोधक दस्ते ने सघन एंटी-सबोटाज चेकिंग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 5:29 PM IST
रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में चल रही तीर्थयात्रा अपने चरम पर है. इसी के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस ने व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं. पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर के निर्देशन में यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है.
इसी क्रम में धाम के संवेदनशील स्थानों पर बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा सघन एंटी-सबोटाज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के दौरान मंदिर के प्रवेश द्वारों, प्रतीक्षा एवं विश्राम स्थलों सहित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर और अन्य उपकरणों से हर व्यक्ति एवं उनके सामान की गहन जांच की जा रही है.
सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से भी मजबूत किया गया है. सीसीटीवी कैमरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, जबकि ड्रोन के जरिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील बिंदुओं पर पैनी नजर बनाए रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य न केवल यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखना है, बल्कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को समय रहते चिन्हित कर उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है.
रुद्रप्रयाग पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा जांच के दौरान पूर्ण सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस चौकी या ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को दें. प्रशासन का मानना है कि श्रद्धालुओं की सतर्कता और सहयोग से ही यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और निर्विघ्न बनाया जा सकता है.
सजगता और मानवीय संवेदनशीलता ने बचाई मासूम की जिंदगी: केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान जिला प्रशासन की तत्परता, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण का एक अत्यंत सराहनीय उदाहरण सामने आया है. समय पर की गई कार्रवाई ने एक 10 माह की मासूम बच्ची को नई जिंदगी दे दी.
दरअसल, वाराणसी निवासी श्रद्धालु की 10 माह की बच्ची 2 मई को यात्रा से लौटते समय अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई. जानकारी के अनुसार, बच्ची को कंडी में सामान के साथ नीचे लाया जा रहा था, जबकि माता-पिता दूसरे बच्चे के साथ घोड़े पर आगे निकल गए थे. इसी बीच मौसम ने करवट ली. हल्की बारिश, तेज ठंड और ऊंचाई का असर बच्ची पर भारी पड़ने लगा, जिससे वह लगातार रोती रही और उसकी हालत बिगड़ती चली गई.
भैरव ग्लेशियर के पास तैनात प्रशासनिक टीम और सतर्क यात्रियों ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया. बिना समय गंवाए कंडी को रुकवाया गया और बच्ची को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जांच में सामने आया कि बच्ची हाइपोथर्मिया, ऑक्सीजन की कमी और भूख से जूझ रही थी, जो किसी भी क्षण जानलेवा साबित हो सकता था.
ऐसी विषम परिस्थितियों में डॉ. नरेश और उनकी टीम ने अद्भुत तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बच्ची को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट, आवश्यक चिकित्सा उपचार और फीडिंग प्रदान की. उनकी मेहनत और समर्पण से बच्ची की हालत स्थिर हुई और वह सुरक्षित हो सकी.
प्रशासन और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची के माता-पिता को मौके पर बुलवाया और सुरक्षित बच्ची को उनके सुपुर्द किया. साथ ही उन्हें भविष्य में बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी गई.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रकाश ने इस घटना को गंभीर चेतावनी बताते हुए सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बेहद कठोर और अनिश्चित होता है, जो छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसी यात्राओं में लाने से बचना चाहिए.
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