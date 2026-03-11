ETV Bharat / state

लगातार दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

मंगलवार को भी ईमेल के जरिए इसी तरह की धमकी मिली थी और तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला था.

पोस्ट ऑफिस की जांच करती टीम
पोस्ट ऑफिस की जांच करती टीम (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर : जिला मुख्यालय पर लगातार दूसरे दिन भी मुख्य डाकघर कार्यालय को 15 सायनाइड गैस से आईडी ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी मिली. डाक अधीक्षक ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और मुख्य डाकघर के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को बाहर निकालकर मुख्य डाकघर को खाली कराया. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय की गहन जांच की. इस दौरान डाकघर में आज भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली.

मानटाउन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें सुबह 11:40 बजे डाक अधीक्षक ने फोन पर बुधवार को एक बार फिर मुख्य डाकघर को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना पर मानटाउन थाना पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और मुख्य डाकघर भवन को खाली कराकर गहनता से भवन की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मंगलवार को भी ईमेल के जरिए इसी तरह की धमकी मिली थी और तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला था.

पढ़ें. राजस्थान में एक साथ 17 शहरों में डाकघर, पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी

थानाधिकारी का कहना है कि किसी शरारती तत्व की ओर से बार-बार इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं. सुबह 6:43 बजे एक ईमेल मिला था, जिसमे 15 सायनाइड गैस से आईडी ब्लास्ट कर डाकघर को उड़ाने की धमकी मिली थी. इसके बाद मानटाउन थाना पुलिस, डीएसबी टीम मौके पर पहुंची और आनन-फानन में मुख्य डाकघर को खाली करवाया गया. डीएसबी की टीम ने एचएचएमडी व डीएफएमडी से पोस्ट ऑफिस कार्यालय में रखी अलमारियों, कम्प्यूटर, मेज, रैक सहित फाइलों व सभी सामानों की गहनता से तलाशी की. हर कमरे और आसपास के हिस्से की बारिकी से जांच की गई.

TAGGED:

BLAST THREAT IN POST OFFICE
BOMB THREAT IN SAWAI MADHOPUR
पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी
बम ब्लास्ट की धमकी
BOMB BLAST THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.