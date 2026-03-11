ETV Bharat / state

लगातार दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

सवाई माधोपुर : जिला मुख्यालय पर लगातार दूसरे दिन भी मुख्य डाकघर कार्यालय को 15 सायनाइड गैस से आईडी ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी मिली. डाक अधीक्षक ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और मुख्य डाकघर के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को बाहर निकालकर मुख्य डाकघर को खाली कराया. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय की गहन जांच की. इस दौरान डाकघर में आज भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली.

मानटाउन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें सुबह 11:40 बजे डाक अधीक्षक ने फोन पर बुधवार को एक बार फिर मुख्य डाकघर को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना पर मानटाउन थाना पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और मुख्य डाकघर भवन को खाली कराकर गहनता से भवन की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मंगलवार को भी ईमेल के जरिए इसी तरह की धमकी मिली थी और तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला था.