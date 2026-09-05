ETV Bharat / state

शिक्षक दिवस पर पटना यूनिवर्सिटी में बम धमाका, डबल डेकर पुल से फेंका गया बम

पटना यूनिवर्सिटी में बम धमाका से पूरा इलाका दहल गया. हमला उस वक्त हुआ जब भूगोल विभाग में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम था. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

पीयू में बम धमाके से हड़कंप
पीयू में बम धमाके से हड़कंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 7:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : शिक्षक दिवस के मौके पर पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अचानक बम धमाके से हड़कंप मच गया. घटना यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी विभाग की पार्किंग में हुई. बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के पास से गुजर रहे डबल डेकर पुल के ऊपर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने पार्किंग की ओर बम फेंका. धमाके की तेज आवाज सुनते ही कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के समय विभाग में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम चल रहा था.

पीयू में बम धमाके से हड़कंप

पटना यूनिवर्सिटी बम कांड में गनीमत रही कि धमाके में कोई छात्र, शिक्षक या अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ. धमाके की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से बम के अवशेष और अन्य जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बम किस तरह का था और इसे किसने वहां से फेंका.

पटना यूनिवर्सिटी में बम धमाका (ETV Bharat)

पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज

पीरबहोर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है. पुलिस को कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मिली है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि बम सामने सड़क पर बने पुल के ऊपर से कैंपस की ओर फेंका गया था. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रही है. साथ ही घटना के पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है.

'शिक्षक दिवस का चल रहा था कार्यक्रम'

पटना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रॉक्टर प्रोफेसर उदय शंकर ने कहा कि घटना के वक्त ज्योग्राफी विभाग में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम चल रहा था. उन्होंने बताया कि घटना में कोई बच्चा या अन्य व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है. विश्वविद्यालय प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है और जांच में हर संभव सहयोग किया जा रहा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जांच में पटना यूनिवर्सिटी के किसी छात्र की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

फॉरेंसिक टीम कर रही जांच
फॉरेंसिक टीम कर रही जांच (ETV Bharat)

"घटना के समय भूगोल विभाग में शिक्षक दिवस कार्यक्रम चल रहा था तभी धमाका हुआ. इस धमाके में कोई बच्चा या व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है. दोषी छात्र की पहचान होने पर उसे तत्काल विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाएगा. पटना विश्वविद्यालय अपनी संप्रभुता के लिए जाना जाता है. ऐसी घटना किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है.''- प्रोफेसर उदय शंकर, असिस्टेंट प्रॉक्टर, पीयू

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन अब सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. घटनास्थल को सुरक्षित घेराव कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया यह सुतली बम का हमला प्रतीत हो रहा है. बहरहाल, शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

भूगोल विभाग के पास हुआ धमाका
भूगोल विभाग के पास हुआ धमाका (ETV Bharat)

शिक्षक दिवस पर किसे बनाया जा रहा था निशाना?

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बम फेंकने वाला कौन था और उसने विश्वविद्यालय परिसर को निशाना क्यों बनाया. जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

बम धमाका
BOMB BLAST PATNA
PATNA UNIVERSITY
TEACHERS DAY
PATNA UNIVERSITY BOMB BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.