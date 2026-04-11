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बिहार में छापेमारी के दौरान बम ब्लास्ट, दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. अपराधियों की धर-पकड़ के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शक्तिशाली विस्फोट हो गया. यह घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वृंदावन गांव की है. दरभंगा लूट कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की गई इस छापेमारी के दौरान हुए अचानक धमाके से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में एक दरोगा सहित कुल पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

छिपाकर रखा गया था विस्फोटक: प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दरभंगा पुलिस और बेगूसराय पुलिस की एक संयुक्त विशेष टीम कुख्यात अपराधियों की तलाश में वृंदावन गांव पहुंची थी. छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम जब एक संदिग्ध ठिकाने की तलाशी ले रही थी, तभी बगीचे की बाउंड्री के भीतर मिट्टी के नीचे दबाकर रखा गया विस्फोटक अचानक फट गया.

बेगूसराय में छापेमारी के दौरान बम ब्लास्ट (ETV Bharat)

घायल पुलिसकर्मियों को कराया भर्ती: इस ब्लास्ट की चपेट में आने से दरोगा बीके ओझा, महिला पुलिसकर्मी गुड़िया कुमारी के साथ-साथ एसटीएफ के तीन जवान नगीना, ज्ञानी और धर्मेंद्र घायल हो गए. आनन-फानन में सभी घायल सुरक्षाकर्मियों को नावकोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. राहत की बात यह है कि सभी को मामूली चोटें आई थीं, जिसके चलते प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

आरोपी गिरफ्तार: धमाके के बावजूद पुलिस ने अपना मनोबल टूटने नहीं दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से एक नामजद मुख्य आरोपी को दबोच लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई में लूटे गए कीमती जेवरात की बरामदगी की भी सूचना मिली है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष स्वयं दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पूरे सर्च ऑपरेशन की कमान संभाली.