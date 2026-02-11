प्रधान के घर पर बम से हमला, गांव में दहशत का माहौल, सीसीटीवी फुटेज आया सामने
हमले के बाद से प्रधान के परिवार में दहशत, सुरक्षा की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 9:03 PM IST
सुल्तानपुर: जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के रामनाथपुर में बुधवार की देर रात प्रधान अनिल कुमार मिश्रा के घर पर सुतली बम से हमला किया गया. हमले से प्रधान के परिजन सहम गए और पूरे गांव में दहशत फैल गई. हमले के बाद प्रधान ने पुलिस में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है.
#Video सुल्तानपुर में प्रधान के घर पर बम से हमला#viralvideo #BOMB pic.twitter.com/OcelxoC1Ts— ETVBharat UttarPradesh (@ETVBharatUP) February 11, 2026
प्रधान अनिल कुमार मिश्रा का आरोप है कि गांव के ही अनमोल मिश्रा, राज मिश्रा तथा चार अन्य लोगों ने उनके घर पर सुतली बम से हमला किया है, हालांकि हमले से किसी जानमाल का नुकसान नही हुआ है. प्रधान ने यह भी बताया कि पूर्व में 8 जनवरी और 11 जनवरी को भी उनके घर पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.
घटना को लेकर पुलिस उपाधीक्षक लंभुआ ऋत्विक कपूर ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.
पुलिस के अनुसार, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
वहीं, घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रख रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके.
ये भी पढ़ें: प्रयागराज में व्यापारी की चलती कार पर फेंका बम, सीसीटीवी में नजर आए बाइक सवार युवक, दो गंभीर रूप से घायल
ये भी पढ़ें: मणिपुर में उग्रवादी हमला, दो घायल, अमित शाह ने हाल ही में की थी सुरक्षा की समीक्षा