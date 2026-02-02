धनबाद के चर्चित 'सिंह मेंशन' पर बमबाजी, देर रात अपराधियों ने बनाया निशाना
झरिया विधायक के सिंह मेंशन पर बम धमाका हुआ है. पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
Published : February 2, 2026 at 10:21 AM IST
धनबाद: नगर निकाय चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच रविवार देर रात सिंह मेंशन में बमबाजी की घटना सामने आई है. घटना की सूचना मिलने के बाद सीटी एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस द्वारा सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. पुलिस सिंह मेंशन में लगे सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ ले गई है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
मिली जानकारी के अनुसार रात के करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों के द्वारा बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है. अपराधियों ने दो बम फेंके, जिसमें से एक बम सिंह मेंशन के अंदर जाकर ब्लास्ट हुआ और दूसरा बम बाहर जा गिरा. सिंह मेंशन के गेट के अंदर बम ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है. जहां अमूमन लोग बैठा करते हैं.
घटना के दौरान झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह उनकी पत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह अपने कमरे में थी. बम ब्लास्ट हुआ और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आवास में मौजूद लोग और गार्ड बाहर दौड़े, तबतक बाइक सवार अपराधी फरार हो चुके थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद मेंशन समर्थक भी मौके पर पहुंच गए थे.
इधर, सीटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव पूर्व विधायक संजीव सिंह से घटना की पूरी जानकारी ली. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और फिर सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई है. ईटीवी भारत से हुई बात बातचीत में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि बमबाजी की जानकारी मिली थी. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
बता दें कि सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट से सटे सिंह मेंशन है. जहां झरिया के पूर्व संजीव सिंह, उनकी पत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह और उनकी माता झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह रहती हैं. पूर्व विधायक संजीव सिंह ने नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है.
मंगलवार को उनके द्वारा मेयर पद के लिए नामांकन भी किया जाना है. ऐसे में बमबाजी की इस घटना के पीछे क्या मकसद है? साथ ही कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं। जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना अभी बाकी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
