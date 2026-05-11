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जबलपुर में फिर बमों से हमला, न्यू शोभापुर में बदमाशों ने जमकर की बमबाजी

सूने घर में बमों से हमला करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सुअरमार बम से जा सकती थी जान.

BOMB ATTACK IN JABALPUR
जबलपुर में फिर बमों से हमला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 9:00 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपराधियों के हौंसले इस कदर बुलंद हैं कि वे खुलेआम बमबाजी कर रहे हैं. शोभापुर इलाके से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक सूने घर में कुछ बदमाशों ने बमों से हमला कर दिया. यह बम बेहद खतरनाक थे. सीसीटीवी फुटेज को देखने पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बमों की ताकत कितनी ज्यादा थी, बम फटते ही पूरा इलाका दहल जाता है.

खाली घर पर बमबाजी

ये मामला जबलपुर के रांझी थाना इलाके की न्यू शोभापुर कॉलोनी का है. यहां रहने वाले आदित्य सिंह और अक्षय सिंह के घर पर असामाजिक तत्वों ने सुअर मार बमों से हमला कर दिया. जब घर के मालिक वापस आए तो क्षतिग्रस्त दीवारें और फूटे कांच देखकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई.

सीसीटीवी में बमबाजी करते दिखे आरोपी (Etv Bharat)

सीसीटीवी में बमबाजी करते दिखे आरोपी

जब अक्षय सिंह ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा तो उन्होंने पाया कि एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार होकर आए थे और उन्होंने एक-एक करके पहले घर पर बम दागे. इसके बाद बदमाशों ने गाड़ी के कांच भी फोड़े और कुछ बम गाड़ी के ऊपर भी मारे.

सुअरमार बमों से किया हमला

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अक्षय सिंह और आदित्य सिंह ने जबलपुर के रांझी थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है. थाना प्रभारी उमेश गुलहानी ने बताया, '' अक्षय सिंह का कहना है कि उनके घर के पीछे कुछ लोग शराब पीने का अड्डा बनाकर रखे हैं और अक्सर उन्होंने इन लोगों को वहां बैठने से मना किया है. ऐसी संभावना है कि इन्हीं में से कुछ लोगों ने यह हमला किया है. जिन बमों से बदमाशों ने हमला किया है, वे सुअरमार बम हैं.

Bomb attack in jabalpur
घर पर हमला करते बदमाश (Etv Bharat)

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बम बेहद खतरनाक, जा सकती थी जान

सीसीटीवी फुटेज में देखने पर पता लगता है कि यह बम बहुत ताकतवर हैं और हमले के दौरान कोई भी इनकी चपेट में आता तो उसकी जान जा सकती थी. वहीं, जबलपुर में सुअरमार बम बड़ी आसानी से अपराधियों के हाथ लग जाते हैं, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़ा करता है. वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद ये सुअरमार बम बना लेते हैं, जिसमें बारूद के साथ लोहो के छर्रे और छिलके होते हैं. इनका इस्तेमाल दहशतगर्दी फैलाने के लिए किया जाता है. इस घटना के बाद फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

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