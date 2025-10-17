ETV Bharat / state

अफ्रीका से मध्य प्रदेश आई टीम हेलीकॉप्टरों से मचाएगी शोर, ऐसे पकड़े जाएंगे काले हिरण और नीलगाय

फसलों को नुकसान पहुंचा रहे वन्य प्रणियों को पकड़ने के लिए बोमा टेक्नीक का इस्तेमाल, कलेक्टर ने किया कालापीपल क्षेत्र का निरीक्षण

BOMA TO CATCH WILD ANIMALS
कलेक्टर ने किया कालापीपल क्षेत्र का निरीक्षण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 12:59 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 1:27 PM IST

शाजापुर : काले हिरण और नीलगाय को बोमा पद्धति से पकड़ने के लिए अफ्रीका की टीम इन दिनों मध्य प्रदेश में है. कालापीपल क्षेत्र के ग्राम इमली खेड़ा में टीम द्वारा बोमा बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना ग्राम इमली खेड़ा पहुंचीं, जहां पर उन्होंने पूरी टीम के साथ वन प्राणियों को पकड़ने की प्रक्रिया की जानकारी ली.

इस वजह से पकड़े जाएंगे ब्लैकबक-नीलगाय

जिले के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे ब्लैकबक व नीलगाय की वर्षों से चली आ रही समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से जिले में 21 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान नीलगाय व काला हिरण पकड़े जाएंगे. कैप्चर ऑपरेशन के लिए दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से बोमा पद्धति द्वारा 100 नीलगाय और 400 कृष्णमृगों को पकड़कर गांधीसागर अभ्यारण्य व प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर ने किया कालापीपल क्षेत्र का निरीक्षण (Etv Bharat)

एक्सपर्ट्स ने कलेक्टर को बताया प्लान

जिले में ब्लैकबक ऑपरेशन के लिए 6 और नीलगाय कैप्चर के लिए 4 स्थानों का चयन किया गया है. ग्राम इमलीखेड़ा में टीम द्वारा बनाए गए बोमा का निरीक्षण करने के लिए शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना पहुंचीं, जहां दक्षिण अफ्रीका से आई 12 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने कलेक्टर को बताया कि इमलीखेड़ा गांव के जंगल में शुक्रवार से बोमा पद्धति से काले हिरण और नीलगाय को पकड़ने का अभियान शुरू किया. वन विभाग ने इसके लिए रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं.

बोमा तकनीक के बारे में बताते वन विभाग के अधिकारी (Etv Bharat)

यह अभियान 21 दिन तक चलेगा, जिसमें 400 हिरणों और 100 नीलगाय को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है. साउथ अफ्रीका से आई टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से शोर करेगी, जिससे हिरण डरकर एक दिशा में भागेंगे और उन्हें पकड़ा जाएगा.

अधिकारियों से चर्चा करतीं कलेक्टर (Etv Bharat)

कालापीपल क्षेत्र में दिखा उत्साह

इमलीखेड़ा सहित कालापीपल क्षेत्र में इस अभियान को लेकर उत्साह देखा गया. कलेक्टर ऋजु बाफना ने एसडीएम को पूरे अभियान पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों की लंबी समस्या का समाधान करेगा और वन विभाग के माध्यम से निराकरण की संभावना है. कलेक्टर ऋजु बाफना ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और भीड़ एकत्रित न करें. उन्होंने कहा, '' अगर हमें इस मिशन को सफल बनाना है, तो आवश्यक है कि हम वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन का सहयोग करें''

Last Updated : October 17, 2025 at 1:27 PM IST

