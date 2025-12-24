ETV Bharat / state

बृज विवि में भ्रष्टाचार: डेडलाइन के 33 दिन बाद भी बोम कमेटी की रिपोर्ट नहीं, कैसे हो दोषी अफसर पर कार्रवाई

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में सामने आए करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. संभागीय आयुक्त की जांच में जहां चार कर्मचारी दोष सिद्ध हो चुके हैं, वहीं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BoM) की गठित जांच कमेटी 33 दिन बीत जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है. हैरानी यह है कि राज्यपाल सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों के बावजूद न तो एफआईआर दर्ज हुई, न निलंबन और न ही वित्तीय वसूली, जिसका सीधा लाभ कथित भ्रष्टाचारियों को मिल रहा है.

21 नवंबर 2025 को हुई बोम बैठक में तय किया गया था कि गठित कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन 33 दिन गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट का कोई अता-पता नहीं है. इस देरी पर कमेटी सदस्य योगेंद्र भानु ने केवल इतना कहा कि जांच जारी है, पूरी होते ही रिपोर्ट कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा और बोम के समक्ष रखी जाएगी. हालांकि, वे देरी की कोई ठोस वजह नहीं बता सके. कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा का कहना है कि जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, इस बारे में जानकारी करवाता हूं.

पढ़ें: बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पर 'ढाल' बनी जांच समिति: रिपोर्ट लटकने से आरोपी बच रहे

धूल फांक रहे राजभवन के आदेश: भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी ने संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, निलंबन और वित्तीय वसूली की अनुशंसा की थी. दोषियों में उपकुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पांडेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक व तत्कालीन एडीओ फरवट सिंह के नाम शामिल हैं. साथ ही, इस मामले में निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा से भी वसूली की बात कही गई थी. इसके बाद 3 नवंबर 2025 को उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने भी वही आदेश दोहराए और शीघ्र कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा. लेकिन तीन माह बाद भी न तो मुकदमा दर्ज हुआ, न निलंबन हुआ और न ही एक रुपए की वसूली.