बृज विवि में भ्रष्टाचार: डेडलाइन के 33 दिन बाद भी बोम कमेटी की रिपोर्ट नहीं, कैसे हो दोषी अफसर पर कार्रवाई

राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी ने विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा था.

Brij University Bharatpur
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय (Etv Bharat Bharatpur)
Published : December 24, 2025 at 1:39 PM IST

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में सामने आए करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. संभागीय आयुक्त की जांच में जहां चार कर्मचारी दोष सिद्ध हो चुके हैं, वहीं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BoM) की गठित जांच कमेटी 33 दिन बीत जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है. हैरानी यह है कि राज्यपाल सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों के बावजूद न तो एफआईआर दर्ज हुई, न निलंबन और न ही वित्तीय वसूली, जिसका सीधा लाभ कथित भ्रष्टाचारियों को मिल रहा है.

21 नवंबर 2025 को हुई बोम बैठक में तय किया गया था कि गठित कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन 33 दिन गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट का कोई अता-पता नहीं है. इस देरी पर कमेटी सदस्य योगेंद्र भानु ने केवल इतना कहा कि जांच जारी है, पूरी होते ही रिपोर्ट कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा और बोम के समक्ष रखी जाएगी. हालांकि, वे देरी की कोई ठोस वजह नहीं बता सके. कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा का कहना है कि जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, इस बारे में जानकारी करवाता हूं.

पढ़ें: बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पर 'ढाल' बनी जांच समिति: रिपोर्ट लटकने से आरोपी बच रहे

धूल फांक रहे राजभवन के आदेश: भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी ने संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, निलंबन और वित्तीय वसूली की अनुशंसा की थी. दोषियों में उपकुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पांडेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक व तत्कालीन एडीओ फरवट सिंह के नाम शामिल हैं. साथ ही, इस मामले में निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा से भी वसूली की बात कही गई थी. इसके बाद 3 नवंबर 2025 को उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने भी वही आदेश दोहराए और शीघ्र कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा. लेकिन तीन माह बाद भी न तो मुकदमा दर्ज हुआ, न निलंबन हुआ और न ही एक रुपए की वसूली.

यह भी पढ़ें: बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित कुलपति रमेश चंद्रा पद से हटाए गए, तीन भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई का इंतजार

कार्रवाई से बचते दोषी: अब बोम कमेटी की रिपोर्ट में देरी के चलते सभी कथित दोषी कार्रवाई से बचे हुए हैं, जबकि एक के बाद एक जांचों में उनके दोष सिद्ध हो चुके हैं. यह देरी न केवल जांच की मंशा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि विवि शासन-प्रशासन की जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है.

विश्वविद्यालय में सामने आए बड़े भ्रष्टाचार के मामले:

  • 25 लाख रुपए की नकद चोरी: विश्वविद्यालय से 25 लाख रुपए नकद चोरी हो गए. न चोर पकड़ा गया, न रकम बरामद हुई. विधायक बहादुर सिंह कोली ने इस मामले की शिकायत एसीबी में की थी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी.
  • वॉच टॉवर घोटाला: चारदीवारी पर चार वॉच टॉवर का टेंडर 2.5 लाख रुपए में संभव था, लेकिन कुलपति द्वारा 9.5 लाख रुपए का भुगतान किया गया—करीब 7 लाख का सीधा घोटाला.
  • फर्नीचर घोटाला (9 करोड़): 9 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, जिसका विश्वविद्यालय में कोई अता-पता नहीं. 30 हजार के पर्दे, 25 हजार की कुर्सियां, 2.5 लाख की डाइनिंग टेबल जैसी खरीद ने भ्रष्टाचार की परतें खोल दीं.
  • केमिस्ट्री लैब घोटाला (12 करोड़): 12 करोड़ की लैब का टेंडर पहले से पंजीकृत निजी संस्था ‘ग्लोबल एंड इंस्टीट्यूट’ के नाम पर कर दिया गया. जांच में पूरा मामला फर्जी पाया गया.
  • पुस्तक खरीद घोटाला (11.5 करोड़ से अधिक): 1.5 करोड़ की पुस्तकें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से असंबंधित पाई गईं. इसके अलावा 10 करोड़ की अन्य पुस्तक खरीद में भी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं.
  • उत्तर पुस्तिका घोटाला (1.5 करोड़): घटिया गुणवत्ता वाली उत्तर पुस्तिकाओं पर 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.
  • संविदा भर्ती में धांधली: योग्यता के विपरीत 14 बाहरी लोगों को संविदा शिक्षक नियुक्त किया गया.
  • पीएचडी प्रवेश घोटाला: 50 से अधिक छात्रों को बिना गाइड उपलब्ध कराए पीएचडी में प्रवेश दे दिया गया. फीस भी ली गई, लेकिन आज तक कोर्स पूरा नहीं हो पाया.
  • नियमविरुद्ध पुनर्नियुक्तियां: 65 वर्ष से अधिक आयु के पांच कर्मचारियों को नियमों के खिलाफ पुनर्नियुक्ति दी गई.
  • फर्जी बिल और भुगतान: कई करोड़ रुपए के बिल फर्जी फर्मों के नाम पर पास किए गए.

यह भी पढ़ें: बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित पूर्व कुलपति व उप कुलसचिव, एआर, परीक्षा नियंत्रक दोषी, FIR व वसूली के आदेश

