मनाली की वादियों में गूंजा सनी देओल का नारा, बॉर्डर-2 की सफलता पर जताया जनता का आभार

कुल्लू: देशभक्ति से भरपूर फिल्म बॉर्डर-2 की जबरदस्त सफलता के बाद अभिनेता सनी देओल खुशी से झूम उठे हैं. सनी इन दिनों हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में छुट्टियां मना रहे हैं. फिल्म को मिल रहे अपार प्यार से अभिभूत सनी ने मनाली से एक वीडियो जारी कर जनता का आभार जताया है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सनी का देशभक्ति से भरा संदेश बॉर्डर-2 की कामयाबी के बाद सनी देओल बुधवार को कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से सटे दशाल गांव पहुंचे. यहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद सनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह बॉर्डर-2 की सफलता के लिए देशवासियों का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं. बर्फ से लकदक सेब के बगीचे में चारपाई पर बैठकर सनी देओल गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखे. वीडियो में उनके पीछे बर्फ से ढके पहाड़ और प्राकृतिक सौंदर्य भी दिखाई दिया. इस दौरान उन्होंने फिल्म का चर्चित डायलॉग भी दोहराया.. "आवाज कहां तक गई", और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा आवाज आपके दिलों तक.