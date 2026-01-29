मनाली की वादियों में गूंजा सनी देओल का नारा, बॉर्डर-2 की सफलता पर जताया जनता का आभार
फिल्म बॉर्डर-2 की कामयाबी के बाद सनी देओल बुधवार को कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से सटे दशाल गांव पहुंचे.
कुल्लू: देशभक्ति से भरपूर फिल्म बॉर्डर-2 की जबरदस्त सफलता के बाद अभिनेता सनी देओल खुशी से झूम उठे हैं. सनी इन दिनों हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में छुट्टियां मना रहे हैं. फिल्म को मिल रहे अपार प्यार से अभिभूत सनी ने मनाली से एक वीडियो जारी कर जनता का आभार जताया है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सनी का देशभक्ति से भरा संदेश
बॉर्डर-2 की कामयाबी के बाद सनी देओल बुधवार को कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से सटे दशाल गांव पहुंचे. यहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद सनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह बॉर्डर-2 की सफलता के लिए देशवासियों का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं.
बर्फ से लकदक सेब के बगीचे में चारपाई पर बैठकर सनी देओल गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखे. वीडियो में उनके पीछे बर्फ से ढके पहाड़ और प्राकृतिक सौंदर्य भी दिखाई दिया. इस दौरान उन्होंने फिल्म का चर्चित डायलॉग भी दोहराया.. "आवाज कहां तक गई", और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा आवाज आपके दिलों तक.
पांच दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार
गौरतलब है कि बॉर्डर-2 ने रिलीज के महज पांच दिनों में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. यह फिल्म वर्ष 1971 के युद्ध पर आधारित है और दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगा रही है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.
मनाली से पुराना नाता
बता दें कि सनी देओल का मनाली से गहरा जुड़ाव रहा है. वह पिछले कई वर्षों से मनाली के पास लीज पर लिए गए एक कॉटेज में अक्सर समय बिताते हैं. बताया जा रहा है कि वह कुछ दिन और यहीं रहकर सुकून के पल बिताएंगे. कुल्लू पुलिस प्रशासन के अनुसार उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस बल तैनात किया गया है.
