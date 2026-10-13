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"पहले हिमाचल को ठीक करें राहुल गांधी, फिर जनादेश हासिल करें, सिर्फ उसकी मांग न करें"

सिंगर सोना महापात्र ने दी राहुल गांधी को नसीहत ( ETV Bharat )

शिमला: बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोना महापात्र ने हिमाचल प्रदेश में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी कि लोकतंत्र को सुधारने की बात करने से पहले उन्हें कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. सोना महापात्र ने प्रदेश में जगह-जगह फैले कचरे और नदियों की स्थिति पर चिंता जताते हुए हिमाचल को बेहतर शासन का मॉडल बनाने की सलाह दी.

सोना महापात्र ने एक्स पर लिखा, “प्रिय राहुल गांधी, लोकतंत्र को सुधारने से पहले क्या आप हिमाचल प्रदेश को सुधारने की शुरुआत कर सकते हैं? मैं नौ साल बाद यहां लौटी और कचरे से अटी पड़ी पहाड़ियों और प्रदूषण से दम तोड़ती नदियों को देखकर हैरान रह गई. इस कांग्रेस शासित राज्य को सुशासन का आदर्श मॉडल बनाइए. जनता से सिर्फ जनादेश मत मांगिए, बल्कि अपने काम से उसका विश्वास भी जीतिए”.