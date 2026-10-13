"पहले हिमाचल को ठीक करें राहुल गांधी, फिर जनादेश हासिल करें, सिर्फ उसकी मांग न करें"
सोना महापात्रा ने राहुल गांधी को दी नसीहत. बोली- पहले हिमाचल और कांग्रेस शासित राज्यों को सुशासन का मॉडल बनाइए, फिर जनादेश मांगिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:52 PM IST
शिमला: बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोना महापात्र ने हिमाचल प्रदेश में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी कि लोकतंत्र को सुधारने की बात करने से पहले उन्हें कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. सोना महापात्र ने प्रदेश में जगह-जगह फैले कचरे और नदियों की स्थिति पर चिंता जताते हुए हिमाचल को बेहतर शासन का मॉडल बनाने की सलाह दी.
सोना महापात्र ने एक्स पर लिखा, “प्रिय राहुल गांधी, लोकतंत्र को सुधारने से पहले क्या आप हिमाचल प्रदेश को सुधारने की शुरुआत कर सकते हैं? मैं नौ साल बाद यहां लौटी और कचरे से अटी पड़ी पहाड़ियों और प्रदूषण से दम तोड़ती नदियों को देखकर हैरान रह गई. इस कांग्रेस शासित राज्य को सुशासन का आदर्श मॉडल बनाइए. जनता से सिर्फ जनादेश मत मांगिए, बल्कि अपने काम से उसका विश्वास भी जीतिए”.
Dear @RahulGandhi, before repairing democracy, could you start by repairing Himachal Pradesh?I returned after 9 years & was shocked by garbage-strewn hills and choking rivers. Make this Congress-governed state a model of governance.Earn the people’s mandate,don’t just demand it🙏🏾— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) October 13, 2026
इस पोस्ट के जरिए सोना महापात्र ने हिमाचल प्रदेश में कचरा प्रबंधन की स्थिति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वह नौ साल बाद हिमाचल लौटीं और यहां पहाड़ियों पर फैले कचरे तथा प्रदूषण से प्रभावित नदियों की स्थिति देखकर हैरान रह गईं. उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को दुरुस्त करने की बात करने से पहले हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए.
हिमाचल को सुशासन का मॉडल बनाने की सलाह
सोना महापात्र ने अपनी पोस्ट में हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस शासित राज्य बताते हुए इसे सुशासन का उदाहरण बनाने की बात कही. उनका कहना है कि जनता से जनादेश मांगने के साथ-साथ सरकार को अपने कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए भी जनता का विश्वास जीतना चाहिए. उनकी टिप्पणी को हिमाचल प्रदेश में कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर की गई आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है.
कचरा प्रबंधन और नदियों की स्थिति पर उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, नदियों और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है. ऐसे में पहाड़ियों पर कचरा जमा होने और नदियों के प्रदूषण का मुद्दा पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अहम है. प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने के साथ ठोस कचरे का उचित निपटान, प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण और नदियों को प्रदूषण से बचाना महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं.
सोना महापात्र की टिप्पणी ने इन मुद्दों को एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है. उन्होंने सीधे राहुल गांधी से सवाल करते हुए हिमाचल प्रदेश में बेहतर प्रशासन और पर्यावरण प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया है.
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