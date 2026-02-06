ETV Bharat / state

सूरजकुंड मेले में बॉलीवुड सिंगर सलमान अली ने बांधा समा, बोले- "मेवात पिछड़ा हुआ नहीं है, हर क्षेत्र में है आगे"

फरीदाबाद: सूरजकुंड मेले चौपाल पर सुरों की महफिल सजती है और ऐसे में बॉलीवुड के मशहूर गायक सलमान अली ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समां बांध दिया. बॉलीवुड गानों से लेकर देहाती गानों तक सलमान अली ने सुरों के ऐसे स्वर छेड़े जिसे सुनकर दर्शक मदहोश हो गए. सलमान अली इंडियन आइल विनर हैं, जिसके बाद उनकी म्यूजिकल लाइफ और करियर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली. आज बॉलीवुड के नामी गायकों में उनकी गिनती होती है. "

"मेवात पिछड़ा हुआ नहीं है": सूरजकुंड में सिंगर सलमान अली ने ईटीवी भारत की टीम से खास बातचीत की. इस दौरान सलमान ने कहा कि "मैं मेवात हरियाणा से हूं और मेवात अब पिछड़ा नहीं है. क्योंकि मेवात जिले से अब डॉक्टर निकल रहे, इंजीनियर निकल रहे हैं, पुलिस अफसर निकल रहे हैं, जज निकल रहे हैं. तो अब मेवात किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और मैं वहीं से निकला हूं और आज बॉलीवुड में गाने गा रहा हूं. यही वजह है कि आज मेवात को पूरी दुनिया जान रही है. लेकिन आज भी मैं अपनी जमीन से जुड़ा हुआ हूं."

"मेहनत का सिलसिला जारी": सलमान अली ने आगे बताया कि "मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मेहनत की है. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और यही वजह है कि आज भी मेरी मेहनत जारी है. मैं इसी तरह से मेहनत करता रहूंगा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा".

सलमान खान की सराहना की: सलमान अली ने बताया कि "आज मैं जहां हूं, इसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद में सलमान खान को करना चाहूंगा. वह बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं जब भी उनसे मिला हूं, तो ऐसा नहीं लगा कि वह बड़े स्टार हैं. वो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं. उनकी जितनी तारीफ की जाए,उतनी कम है. उनकी कई फिल्मों में गाना गा चुका हूं".