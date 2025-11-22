झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोहः बॉलीवुड सिंगर्स ने बांधा समां, दिनेश बावरा की हास्य कविता से ठहाकों से गूंजा परिसर
झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह में बॉलीवुड सिंगर्स के साथ साथ हास्य कवि ने अपनी प्रस्तुति दी.
Published : November 22, 2025 at 11:21 PM IST
रांचीः अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ. जिसमें बॉलीवुड सिंगर्स के साथ साथ प्रसिद्ध हास्य कवि ने अपना जलवा बिखेरा.
विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहे जानेमाने प्लेबैक सिंगर रुप कुमार राठौड़ और हास्य कवि दिनेश बावरा जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग देर शाम तक जमे रहे. शाम होते ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो की मौजूदगी में हुई. इस मौके पर उन्होंने कलाकारों और उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए झारखंड विधानसभा के 25 वर्ष पूरे होने की बधाई दी.
हास्य की फुहार से गूंजा विधानसभा परिसर
रजत जयंती के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी. इस दौरान हास्य कवि दिनेश बावरा और कॉमेडियन रबीन्द्र जॉनी लोगों को ना केवल गुदगुदाया बल्कि कई मौकों पर ठहाका लगाने को मजबूर कर दिया. इस दौरान सत्तापक्ष-विपक्ष के कई राजनेता इस कार्यक्रम का आनंद उठाते नजर आए.
कवि दिनेश बावरा समय की नजाकत को समझते हुए ईवीएम और राजनीति पर जमकर कटाक्ष करते दिखे. बिहार में मिले एनडीए को भारी सफलता और बेमेल गठबंधन पर कटाक्ष करने से दिनेश बावरा नहीं चूके. इस मौके पर डॉ. मृणालिनी अखौरी ने गजल गाकर समां बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कलाकार श्रेया ने भी अपने सुरों से श्रोताओं की ताली जमकर बटोरी.
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर रुप कुमार राठौड़ और सुनाली राठौड़ ने अपनी गायकी से उपस्थित श्रोताओं ने भरपूर आनंद उठाया. सुनाली राठौड़ ने भजन पायोजी मैंने राम रतन धन पायो से शुरुआत की तत्पश्चात रुप कुमार राठौड़ के साथ जुगलबंदी के साथ उन्होंने प्रस्तुति देती रहीं.
रुप कुमार राठौड़ और सुनाली राठौड़ ने जब फिल्म वीर जारा के मशहूर गीत तेरे लिए हम हैं जिए होंठों को सिए, हर आंसू पिए जैसे गीत गाकर श्रोताओं का दिल जीतने का काम किया.
इसे भी पढ़ें- धनबाद विधायक राज सिन्हा को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान, सहायक कमांडेंट सहित कइयों को राज्यपाल ने किया सम्मानित
इसे भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस: बाबूलाल मरांडी का सरकार पर प्रहार, कहा- कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना विकसित झारखंड सिर्फ सपना
इसे भी पढ़ें- Jharkhand Assembly Foundation Day Live: झारखंड विधानसभा का 25वां स्थापना दिवस