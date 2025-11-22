ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोहः बॉलीवुड सिंगर्स ने बांधा समां, दिनेश बावरा की हास्य कविता से ठहाकों से गूंजा परिसर

झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह में बॉलीवुड सिंगर्स के साथ साथ हास्य कवि ने अपनी प्रस्तुति दी.

Bollywood playback singers perform at silver jubilee celebrations of Jharkhand Legislative Assembly
झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह में बॉलीवुड सिंगर्स (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 11:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ. जिसमें बॉलीवुड सिंगर्स के साथ साथ प्रसिद्ध हास्य कवि ने अपना जलवा बिखेरा.

विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहे जानेमाने प्लेबैक सिंगर रुप कुमार राठौड़ और हास्य कवि दिनेश बावरा जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग देर शाम तक जमे रहे. शाम होते ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो की मौजूदगी में हुई. इस मौके पर उन्होंने कलाकारों और उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए झारखंड विधानसभा के 25 वर्ष पूरे होने की बधाई दी.

झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह (ETV BHARAT)

हास्य की फुहार से गूंजा विधानसभा परिसर

रजत जयंती के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी. इस दौरान हास्य कवि दिनेश बावरा और कॉमेडियन रबीन्द्र जॉनी लोगों को ना केवल गुदगुदाया बल्कि कई मौकों पर ठहाका लगाने को मजबूर कर दिया. इस दौरान सत्तापक्ष-विपक्ष के कई राजनेता इस कार्यक्रम का आनंद उठाते नजर आए.

Bollywood playback singers perform at silver jubilee celebrations of Jharkhand Legislative Assembly
हास्य कवि दिनेश बावरा को सम्मानित करते स्पीकर (ETV Bharat)

कवि दिनेश बावरा समय की नजाकत को समझते हुए ईवीएम और राजनीति पर जमकर कटाक्ष करते दिखे. बिहार में मिले एनडीए को भारी सफलता और बेमेल गठबंधन पर कटाक्ष करने से दिनेश बावरा नहीं चूके. इस मौके पर डॉ. मृणालिनी अखौरी ने गजल गाकर समां बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कलाकार श्रेया ने भी अपने सुरों से श्रोताओं की ताली जमकर बटोरी.

Bollywood playback singers perform at silver jubilee celebrations of Jharkhand Legislative Assembly
झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर रुप कुमार राठौड़ और सुनाली राठौड़ ने अपनी गायकी से उपस्थित श्रोताओं ने भरपूर आनंद उठाया. सुनाली राठौड़ ने भजन पायोजी मैंने राम रतन धन पायो से शुरुआत की तत्पश्चात रुप कुमार राठौड़ के साथ जुगलबंदी के साथ उन्होंने प्रस्तुति देती रहीं.

Bollywood playback singers perform at silver jubilee celebrations of Jharkhand Legislative Assembly
झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह बॉलीवुड सिंगर्स ने बांधा समां (ETV Bharat)

रुप कुमार राठौड़ और सुनाली राठौड़ ने जब फिल्म वीर जारा के मशहूर गीत तेरे लिए हम हैं जिए होंठों को सिए, हर आंसू पिए जैसे गीत गाकर श्रोताओं का दिल जीतने का काम किया.

इसे भी पढ़ें- धनबाद विधायक राज सिन्हा को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान, सहायक कमांडेंट सहित कइयों को राज्यपाल ने किया सम्मानित

इसे भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस: बाबूलाल मरांडी का सरकार पर प्रहार, कहा- कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना विकसित झारखंड सिर्फ सपना

इसे भी पढ़ें- Jharkhand Assembly Foundation Day Live: झारखंड विधानसभा का 25वां स्थापना दिवस

TAGGED:

विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम
BOLLYWOOD PLAYBACK SINGERS PERFORM
JHARKHAND ASSEMBLY SILVER JUBILEE
RANCHI
JHARKHAND ASSEMBLY FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.