फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी ने बनारस में मां की अस्थियों को गंगा में किया प्रवाहित, ब्राह्मणों को कराया भोजन
पंकज त्रिपाठी की मां हेमावंती देवी का 2 नवंबर को बिहार के गोपालगंज में निधन हो गया था. वह 89 वर्ष की थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 4:40 PM IST
वाराणसी: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन सोमवार को बनारस में गंगा घाट पर किया. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के सामने गंगा की लहरों के बीच नाव पर बैठकर अस्थि पूजन करके उनका विसर्जन किया.
बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां हेमावंती देवी का 2 नवंबर को बिहार के गोपालगंज में निधन हो गया था. वह 89 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं. पंकज त्रिपाठी अपनी मां के अंतिम समय में उनके पास ही थे. उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को बिहार में ही हुआ था. इससे पहले पंकज त्रिपाठी के पिता पंडित बनारस तिवारी का निधन 2023 में हुआ था. वह 99 वर्ष की अवस्था में दुनिया को छोड़कर गए थे.
पंकज त्रिपाठी की मां के निधन के बाद वह बेहद गम में नजर आ रहे थे. पंकज का सभी धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले स्पिरिचुअल गुरु ओमा द अक के अनुसार अभिनेता ने कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की देन हैं. माता-पिता का जाना हर इंसान के लिए गहरा घात होता है. काशी में आकर मां की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए मुझे अच्छा लगा. मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर उन्हें दिव्य सुकून देने का काम मैंने किया.
अस्थि विसर्जन के बाद पंकज त्रिपाठी ने स्वामी ओमादी के आश्रम पहुंचकर पूजन किया. उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन दक्षिणा भी दी. उन्होंने कहा कि मां ने हमेशा संस्कारों और करुणा का पाठ पढ़ाया. आज उनके आशीर्वाद से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं. उनके जाने के बाद यह कर्म ही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है.
