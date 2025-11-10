ETV Bharat / state

फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी ने बनारस में मां की अस्थियों को गंगा में किया प्रवाहित, ब्राह्मणों को कराया भोजन

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने सोमवार को बनारस में अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन किया. ( Photo Credit; Pankaj Tripathi Spiritual Guru )

वाराणसी: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन सोमवार को बनारस में गंगा घाट पर किया. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के सामने गंगा की लहरों के बीच नाव पर बैठकर अस्थि पूजन करके उनका विसर्जन किया.

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां हेमावंती देवी का 2 नवंबर को बिहार के गोपालगंज में निधन हो गया था. वह 89 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं. पंकज त्रिपाठी अपनी मां के अंतिम समय में उनके पास ही थे. उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को बिहार में ही हुआ था. इससे पहले पंकज त्रिपाठी के पिता पंडित बनारस तिवारी का निधन 2023 में हुआ था. वह 99 वर्ष की अवस्था में दुनिया को छोड़कर गए थे.

पंकज त्रिपाठी की मां के निधन के बाद वह बेहद गम में नजर आ रहे थे. पंकज का सभी धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले स्पिरिचुअल गुरु ओमा द अक के अनुसार अभिनेता ने कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की देन हैं. माता-पिता का जाना हर इंसान के लिए गहरा घात होता है. काशी में आकर मां की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए मुझे अच्छा लगा. मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर उन्हें दिव्य सुकून देने का काम मैंने किया.