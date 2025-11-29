ETV Bharat / state

बॉलीवुड भी है लखनऊ चिड़ियाघर का मुरीद; उमराव जान जैसी कई फिल्मों की हो चुकी है शूटिंग, यहां के जानवर भी करते हैं एक्टिंग

शहर के लोगों का चिड़ियाघर से गहरा नाता : स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए आईएफएस सीपी गोयल ने कहा कि आमतौर पर आपने सुना होगा कि जो भी लखनऊ का रहने वाला है. उसका चिड़ियाघर से बड़ा ही गहरा नाता रहता है. उनका बचपन यहां खेलते कूदने में बीता है. यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री एवं मंत्री आते रहते हैं.

कई प्रकार के सांप और तितलियां : निदेशक ने कहा कि लखनऊ चिड़ियाघर में लगभग 1100 जीव-जंतु मौजूद हैं. यहां बब्बर शेर के अलावा कई वैरायटी के सांप भी हैं. इसके अलावा तितली घर बनाया गया है. यहां पर पेड़-पौधे फूल लगे हुए हैं. जिन पर टिमटिमाती सैकड़ों रंग बिरंगी तितलियां रहती हैं. इसके अलावा मछली गृह भी लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर है. यहां पर एक्वेरियम रखा गया है. विभिन्न प्रकार की मछलियां यहां देखने को मिलेगी.

बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि यहां फिल्माई गईं हैं. शुरुआत से ही लखनऊ में फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी. यही कारण है कि लखनऊ चिड़ियाघर में भी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है. यहां के जीव-जंतुओं को भी कई फिल्मों में दिखाया गया है.

चिड़ियाघर में 1100 से अधिक जीव-जंतु : लखनऊ चिड़ियाघर की निदेशक अदिति शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है. शनिवार को लखनऊ चिड़ियाघर 104 साल का हो गया. यह ऐतिहासिक धरोहर में से एक है. यहां पर 1100 से अधिक पशु, जीव जंतु हैं. इसका एक लंबा इतिहास भी रहा है. 71.6 एकड़ में फैले लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर तितली पार्क, जीव जंतुओं के बाड़े हैं.

चिड़ियाघर को मिलेगा नया रूप : चिड़ियाघर के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय भी है. यहां पर भारत का एरोप्लेन व भारत में मौजूद 4 ममीज में से एक ममी यहां पर संरक्षित रखी है. इसकी उम्र लगभग चार हजार साल है. अभी चिड़ियाघर को नए सिरे से विस्थापित करने की तैयारी की जारी है. यह सरकार के एजेंडे में है.

रेखा की प्रसिद्ध फिल्म उमराव जान के कुछ दृश्य चिड़िया घर में स्थित बारादरी में फिल्माए गए थे. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इस चिड़ियाघर को देखने के लिए आ चुके हैं. उन्होंने यहां पर गेंडा के बाड़े के आगे फोटो ली थी.

लखनऊ : बॉलीवुड भी लखनऊ चिड़ियाघर का मुरीद है. यहां पर उमराव जान जैसी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. यहां के जानवर भी कई मूवी में नजर आ चुके हैं. दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की एक फिल्म में यहां की बाघिन दहाड़ती हुई सुनाई दी थी. आज चिड़ियाघर ने अपनी स्थापना के 104 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं जू के इतिहास और खासियत के बारे में...

सैलानियों के लिए हैं कई सुविधाएं : उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर में सिर्फ जानवर नहीं ही नहीं रहते हैं, बल्कि यहां घूमने आने वाले सैलानियों के लिए बढ़िया सुविधाएं भी हैं. यहां एक छोटा रेल-ट्रैक जिसे बाल ट्रेन कहते हैं वह भी है. इससे लखनऊ जू में घूमना आसान होता है. यहां एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (Nature Interpretation Centre, Biological Museum) है. इसमें जानवरों की खाल, फुर, पैरों के निशान, अन्य जानकारी आदि देखी जा सकती है.

इसके अलावा एक अक्वेरियम और रैप्टाइल हाउस हैं. रात में मछलियां, सांप-कछुए, उल्लू आदि देखे जा सकते हैं.

कई तरह के जानवर हैं मौजूद. (Graphics Credit; ETV Bharat)

रेखा की फिल्म के इस गाने की हुई थी शूटिंग : निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि रेखा की फिल्म उमराव जान के गाने 'दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए…' की शूटिंग चिड़ियाघर के ऐतिहासिक बारादरी में की गई थी. इस बारादरी को लोग 'नगीने वाली बारादरी' भी कहते हैं. मूल रूप से यह जू का हिस्सा है. इसके अलावा इशकजादे, दावत-ई-इश्क, रेड एवं गुलाबो-सीताबो जैसी कई फिल्मों की शूटिंग यहां हुई है.

इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है, साल 1966 में आई उनकी फिल्म 'ममता' की शूटिंग लखनऊ चिड़ियाघर में हुई है. इस फिल्म में चिड़ियाघर की एक बाघिन की आवाज का इस्तेमाल किया गया है.

चिड़ियाघर में हैं ये जानवर : मांसाहारी जानवरों में बंगाल टाइगर, सफेद बाघ, एशिया का सिंह, भेड़िया आदि देखने को मिलते हैं. शाकाहारी जानवरों में जिराफ, जेब्रा, हिरण, गैंडा आदि देखने को मिलते हैं. गिबन, मकाक और वानर प्रजातियों के जीव हैं. पक्षी और रेंगने वाले जीवों में रंग-बिरंगे मोर, तीतर, हिल मैना और तरह-तरह के सांप, मगरमच्छ, सांप, कछुए आदि हैं.

चिड़ियाघर के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय भी है (Photo Credit; ETV Bharat)

इंदिरा गांधी जिस विमान में उड़ती थीं, वह भी है मौजूद : आईएफएस सुनील चौधरी ने बताया कि लखनऊ चिड़ियाघर में मौजूद उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय के मुख्य द्वार पर IAF Raj Hans Tu-124 विमान स्थापित किया गया है. यह सोवियत संघ (USSR) से प्राप्त किया गया था. यह विमान सन 1966 में भारत द्वारा हासिल किया गया था. इस विमान का इस्तेमाल तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्रियों सहित अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस विमान से सफर किया था. वहीं सन 1984 से यह विमान लखनऊ चिड़ियाघर और राज्य संग्रहालय का हिस्सा है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय के अंदर पुरातात्विक, भारतीय मूर्तिकला, हिन्दू-बौद्ध कला, सिक्का संग्रह, प्राकृतिक इतिहास, मिस्र आदि संरक्षित है. कहा जा सकता है कि यह सिर्फ जानवर देखने का चिड़ियाघर नहीं है. बल्कि इतिहास, कला, पुरावशेष, प्राकृतिक इतिहास आदि के दृष्टिकोण से भी यह एक महत्वपूर्ण स्थल है.

स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब लखनऊ चिड़ियाघर का इतिहास जानिए : लखनऊ चिड़ियाघर की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी. उस समय नवाब नासिरुद्दीन हैदर(अवध के नवाब) ने इसे पहले आम का बगीचा बनवाया था. उस बगीचे का नाम बनारसी बाग था. बाद में ब्रिटिश काल में यह पार्क विंगफायर्ड पार्क (Wingfield Park) नाम से भी जाना गया. वहीं सन 1921 में 29 नवम्बर को इसका नाम बदलकर एक जूलॉजिकल गार्डन (चिड़ियाघर) रखा गया. यह चिड़ियाघर 1921 में बना.

आईएफएस ने बताया कि उस समय दिल्ली और कोलकाता के बाद लखनऊ चिड़ियाघर देश का तीसरा जूलॉजिकल गार्डन था. आज यह लगभग 71.6 एकड़ में फैला है. चिड़ियाघर का नाम बदलने के साथ-साथ, इसके रख-रखाव और प्रशासन में भी बदलाव हुए. वर्तमान में यह वनों एवं वन्य जीव विभाग के अंतर्गत आता है. यह लाखों लोगों के लिए एक लोकप्रिय हरी-भरी हरियाली, जानवरों, पक्षियों और इतिहास का संगम है.

