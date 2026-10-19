मैं जो कुछ भी हूं, मैनपुरी की वजह से हूं', जन्मभूमि आकर भावुक हुईं अभिनेत्री सोनल चौहान
फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर के सवाल पर सोनल चौहान ने कहा कि वह आज सबसे बड़े गॉडफादर के दरबार में खड़ी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:34 PM IST
मैनपुरी: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान रामनवमी के पावन अवसर पर अपने गृह जनपद मैनपुरी पहुंचीं. यहां उन्होंने अपनी कुलदेवी मां शीतला देवी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके माता-पिता भी साथ रहे. दर्शन के बाद अभिनेत्री ने मैनपुरी की धरती को नमन करते हुए अपने गृह जनपद के प्रति भावनात्मक जुड़ाव जाहिर किया.
मीडिया से बातचीत में सोनल चौहान ने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं, मैनपुरी की वजह से हूं. मैनपुरी का नाम मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरा नाम मैनपुरी की वजह से है. उनके इस बयान ने अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके सम्मान और लगाव को बयां किया.
फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर के सवाल पर सोनल चौहान ने कहा कि वह आज सबसे बड़े गॉडफादर के दरबार में खड़ी हैं. माता रानी, देवाधिदेव महादेव और बजरंगबली का हाथ सिर पर हो तो उनसे बड़ा गॉडफादर कोई नहीं हो सकता.
बेटियों को दिया सफलता का मंत्र: सोनल चौहान ने मैनपुरी सहित देश की उभरती प्रतिभाओं और बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि वह हमेशा उनके साथ खड़ी हैं. उन्होंने बेटियों से बड़े सपने देखने में कभी न डरने, अपने सिद्धांतों और उसूलों से समझौता न करने तथा माता-पिता का आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की. सफलता के लिए खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना जरूरी है.