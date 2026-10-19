ETV Bharat / state

मैं जो कुछ भी हूं, मैनपुरी की वजह से हूं', जन्मभूमि आकर भावुक हुईं अभिनेत्री सोनल चौहान

अभिनेत्री सोनल चौहान रामनवमी के पावन अवसर पर अपने गृह जनपद मैनपुरी पहुंचीं ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान रामनवमी के पावन अवसर पर अपने गृह जनपद मैनपुरी पहुंचीं. यहां उन्होंने अपनी कुलदेवी मां शीतला देवी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके माता-पिता भी साथ रहे. दर्शन के बाद अभिनेत्री ने मैनपुरी की धरती को नमन करते हुए अपने गृह जनपद के प्रति भावनात्मक जुड़ाव जाहिर किया.



मीडिया से बातचीत में सोनल चौहान ने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं, मैनपुरी की वजह से हूं. मैनपुरी का नाम मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरा नाम मैनपुरी की वजह से है. उनके इस बयान ने अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके सम्मान और लगाव को बयां किया.

फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर के सवाल पर सोनल चौहान ने कहा कि वह आज सबसे बड़े गॉडफादर के दरबार में खड़ी हैं. माता रानी, देवाधिदेव महादेव और बजरंगबली का हाथ सिर पर हो तो उनसे बड़ा गॉडफादर कोई नहीं हो सकता.