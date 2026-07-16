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बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन; कहा- काशी यात्रा अविस्मरणीय

शिल्पा शेट्टी वाराणसी दौरे पर शहर में शुरू होने वाले एक साड़ी शोरूम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आई हैं.

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी.
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 7:20 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 7:31 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी वाराणसी पहुंचीं. बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. वहां से निकलने के बाद वह सीधे बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचीं. मंदिर में उन्होंने विधि-विधान से श्रीकाशी विश्वनाथ का दर्शन और पूजन किया.

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी करीब 30 मिनट तक काशी विश्वनाथ मंदिर में रहीं. इस दौरान वह बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबी नजर आईं. उन्होंने ओम् नमः शिवाय का जाप भी किया. प्रशंसको की भीड़ उन्हें देखने के लिए उत्सुक रही.

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक साड़ी के शोरूम के उद्घाटन को लेकर के वाराणसी पहुंचीं. इस क्रम में वह बाबा विश्वनाथ के दरबार गई. वहां मंदिर के पुजारी ने विधि विधान पूर्वक उनका पूजन दर्शन कराया. इस दौरान उन्हें बाबा विश्वनाथ का प्रसाद, रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित भी किया गया.

बनारस पहुंची शिल्पा शेट्टी. (Video Credit: ETV Bharat)

मंदिर परिसर से बाहर आने के दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया. शिल्पा शेट्टी ने भी बनारसी अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.

बनारस आने के अपने अनुभव को साझा करते हुए शिल्पा शेट्टी ने कहा कि यहां आना और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना उन्हें बेहद सौभाग्यपूर्ण अनुभव कराता है. वह जब भी काशी आती हैं, तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर शीश जरूर नवाती हैं.

यहां आने से उनके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. उन्होंने कहा कि यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा और यहां का वातावरण खुद ही आपको खींच लाता है. यहां पहुंचते ही मन महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है.

शिल्पा शेट्टी वाराणसी दौरे पर शहर में शुरू होने वाले एक साड़ी शोरूम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आई हैं. इसको लेकर उन्होंने कहा कि बनारस अपनी संस्कृति, विरासत और समृद्धि के लिए जानी जाती है.

बात यहां की परंपराओं की हो तो बनारसी साड़ी का भी जिक्र तो होता ही है. वह जब भी काशी आती हैं तो यहां की यात्रा उनके लिए यादगार रहती है. यह यात्रा भी उनके दिल के बेहद करीब है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में 'गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर' को केंद्र की मंजूरी; BJP ने ऐतिहासिक निर्णय बताया

Last Updated : July 16, 2026 at 7:31 AM IST

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