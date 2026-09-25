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जयपुर के महारानी कॉलेज की छात्राओं के साथ थिरकीं ममता कुलकर्णी, RFF सोशल स्पॉटलाइट में इंफ्लुएंसर्स सम्मानित

इंटर स्कूल-कॉलेज कॉम्पीटिशन में जयपुर के 3 कॉलेज और 11 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया.

Actress Mamta Kulkarni shakes a leg with the students of Maharani College
महारानी कॉलेज की छात्राओं के साथ थिरकती अभिनेत्री ममता कुलकर्णी (Photo courtesy: RFF organizers)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजस्थान फिल्म फेस्टिवल (RFF) के तहत शुक्रवार को मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में RFF सोशल स्पॉटलाइट 2026 और इंटर स्कूल-कॉलेज कॉम्पीटिशन का फिनाले हुआ. इसमें सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया. वहीं स्कूल-कॉलेज के छात्रों ने सामाजिक सरोकार, संस्कृति, कला और रचनात्मकता से जुड़ी थीम पर प्रस्तुतियां दीं. कार्यक्रम का खास आकर्षण एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी रहीं.

हिट गानों पर ममता ने लगाए ठुमके : कार्यक्रम के दौरान जब अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की फिल्मों के हिट गाने बजाए गए तो वो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाईं. उन्होंने छात्रों के साथ 'कोई जाए तो ले आए', 'एक मुंडा मेरी उम्र का' और 'लंबा-लंबा घूंघट काहे को डाला' जैसे गानों पर डांस किया. ममता ने छात्रों से कहा कि डांस हो या एक्टिंग, इसे साधना की तरह करना चाहिए. जब तक किसी कला में परफेक्शन नहीं आए, उसे स्टेज पर नहीं लाना चाहिए. ममता ने छात्रों को सलाह दी कि जो करना है, आज की सोचकर करें. अगर कोई नए कपड़े लेकर आया है और उसे किसी खास दिन पहनने के लिए रख रहा है तो उस दिन का इंतजार करने के बजाय जिस दिन कपड़े लाए हैं, उसी दिन पहनें.

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सोशल मीडिया क्रिएटर्स को अलग-अलग कैटेगरी में सम्मान: RFF की फाउंडर डायरेक्टर संजना शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स को उनके कंटेंट और डिजिटल प्रभाव के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया. नेहा एंड अंशु को बेस्ट फूड इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, सोमी शर्मा को इमर्जिंग डांस स्टार ऑफ द ईयर और निधि नरवाल को पोएट्री आइकन ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला.विजय को फादर-डॉटर डिजिटल डुओ ऑफ द ईयर, ब्यूटीफुल गुलाबी नगरी (अनिशा जैन) को सिटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, प्रवीण प्रजापत को यूथ आइकन इन राजस्थानी फोक आर्ट्स और एडवोकेट अमृता वर्मा को लीगल अवेयरनेस क्रिएटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया. वहीं, द वाइज स्टोरीज युवरागी राठौड़ को रीजनल स्टोरीटेलर ऑफ द ईयर और चारू असोपा को व्लॉगर ऑफ द ईयर कैटेगरी में सम्मान मिला. कार्यक्रम के प्रोग्रामिंग हेड अनिल जैन ने बताया कि अवॉर्ड की कैटेगरी क्रिएटर्स के कंटेंट और सोशल मीडिया पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय की गई थीं.

14 प्रस्तुतियों में दिखी स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी : उधर, इंटर स्कूल-कॉलेज कॉम्पीटिशन में जयपुर के 3 कॉलेज और 11 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. अनिल जैन ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत अब तक शहर के स्कूल-कॉलेजों में करीब 100 गतिविधियां की जा चुकी हैं. फिनाले में चयनित विद्यार्थियों ने अलग-अलग थीम पर कुल 14 प्रस्तुतियां दीं. विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को रचनात्मक अंदाज में मंच पर उतारा. प्रतियोगिता में महारानी कॉलेज की टीम विजेता रही. विजेता टीम को 25 हजार रुपए और ट्रॉफी दी गई, जबकि कनोडिया कॉलेज की टीम दूसरे स्थान पर रही, जिसे 5 हजार रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई. कार्यक्रम में राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी भी मौजूद रहे.

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