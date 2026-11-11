ETV Bharat / state

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने अजमेर दरगाह में लगाई हाजिरी, जानिए मन्नत...

अजमेर दरगाह पहुंची अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अजमेर दरगाह शरीफ में दीपावली की छुट्टियों में खासी रौनक है. देशभर से जायरीन यहां आ रहे हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अजमेर दरगाह पहुंचीं. उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर एवं चढ़ाए. एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद आस्था रखती है. सादगी से दरगाह पहुंची ईशा ने जन्नती दरवाजा पर मन्नत का धागा भी बांधा. उनकी मां एवं बहन साथ थीं.