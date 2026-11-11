अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने अजमेर दरगाह में लगाई हाजिरी, जानिए मन्नत...
बहन व माता के साथ अजमेर आईं अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर.
Published : November 11, 2026 at 7:11 PM IST
अजमेर: अजमेर दरगाह शरीफ में दीपावली की छुट्टियों में खासी रौनक है. देशभर से जायरीन यहां आ रहे हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अजमेर दरगाह पहुंचीं. उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर एवं चढ़ाए. एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद आस्था रखती है. सादगी से दरगाह पहुंची ईशा ने जन्नती दरवाजा पर मन्नत का धागा भी बांधा. उनकी मां एवं बहन साथ थीं.
इमारत का दीदार : अजमेर दरगाह के खादिम सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी के अनुसार, अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने ख्वाजा साहब की दरगाह में परिवार की खुशहाली और जीवन में संकट दूर होने की दुआ मांगी. उन्होंने दरगाह शरीफ में ऐतिहासिक इमारत का दीदार किया और दरगाह से बॉलीवुड की सफलता का राज जाना. खादिम सैय्यद कुतुबुद्दीन के अनुसार, सभी मेहमानों की दस्तारबंदी की गई. अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर और उनकी बहन व माता को दुपट्टा ओढ़ा कर तबर्रुक भेंट किया.
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फोटो एवं वीडियो से परहेज: दरगाह के खादिम सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी के अनुसार, अभिनेत्री ईशा ने दरगाह में जियारत के दौरान मीडिया से दूरी रखी. उन्होंने फोटो एवं वीडियो बनाने से परहेज रखा. अभिनेत्री ईशा ने कयामत, कंपनी, पिंजर, रुद्राक्ष, मैंने प्यार क्यों किया, सलाम ए इश्क, एक विवाह ऐसा भी, गर्लफ्रेंड और डरना मना है जैसी विभिन्न फिल्मों में अभिनय का जलवा बिखेरा है. ईशा ने वेबसीरीज फिक्सर, सुरंगा, लव यू लोकतंत्र में भी अदाकारी दिखाई है.