बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन; घाटों की खूबसूरती को निहारा, कहा- यहां जैसा सुकून कहीं और नहीं

नौका विहार का भी उठाया लुत्फ, मलइयो-मसालेदार मटर घुघनी और कचौड़ी जलेबी का लिया स्वाद.

बनारस पहुंचीं बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री.
बनारस पहुंचीं बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 1:34 PM IST

वाराणसी : 'मैंने प्यार किया' समेत कई फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री शुक्रवार को वाराणसी पहुंचीं. उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. अन्य मंदिरों में भी पूजन किया. नौका विहार कर गंगा की सुंदरता को निहारा. उन्होंने बनारस के लजीज व्यंजनों का भी स्वाद लिया.

बनारस में देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ नहीं सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला लगातार जारी है. रोज कोई न कोई सेलिब्रिटी बनारस पहुंच रहा है. शुक्रवार को तेलगु सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण भी बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे थे. इसी क्रम में अभिनेत्री भाग्यश्री भी बनारस पहुंचीं.

भाग्यश्री ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

मलइयो और मटर घुघनी का लिया स्वाद : काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने खानपान का भी आनंद लिया. स्ट्रीट फूड के साथ बनारस की मलइयो का भी स्वाद लिया. काशी की मशहूर मसालेदार मटर घुघनी के अलावा कचौड़ी जलेबी समेत अन्य का भी लुत्फ उठाया. इसके बाद नौका विहार कर बनारस के घाटों और गंगा की खूबसूरती को निहारा.

कहा- आत्मिक अनुभूति का केंद्र है बनारस : अभिनेत्री ने काशी की जमकर तारीफ की. शहर की संस्कृति और कला के साथ यहां के बदले हुए स्वरूप को भी सराहा. अभिनेत्री ने कहा कि यह शहर सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति का केंद्र है. यह महादेव का शहर है.

अभिनेत्री ने नौका विहार का उठाया लुत्फ.
अभिनेत्री ने नौका विहार का उठाया लुत्फ. (Photo Credit; ETV Bharat)

'वाराणसी जैसा सुकून कहीं और नहीं' : भाग्यश्री ने कहा कि मैं चाहती थी कि यह साल खत्म होने से पहले मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करूं. ऐसा लगता है जैसे बुलावा अपने आप आ गया. अभिनेत्री ने कहा कि यहां पर आना जरूरी है. गंगाजी के तट पर बैठकर जो सुकून मिलता है. यह और कहीं नहीं मिलता है.

एक्ट्रेस ने कहा कि यह शहर कलाकारों की गहराई से जुड़ा हुआ है, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो या एमएफ हुसैन, कई महान कलाकारों का काशी से संबंध रहा है.

अभिनेत्री भाग्यश्री ने काशी की जमकर तारीफ की.
अभिनेत्री भाग्यश्री ने काशी की जमकर तारीफ की. (Photo Credit; ETV Bharat)

नंदमुरी बालकृष्ण भी पहुंचे थे बनारस : तेलुगू फिल्म स्टार नंदमुरी बालकृष्ण भी शुक्रवार को बनारस में थे. अपनी फिल्म अखंडा 2 तांडवम की सफलता के बाद वह काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे. थे. यहां उन्होंने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की थी.

उन्होंने बाबा विश्वनाथ का आभार जताया. भक्तों से भी मुलाकात की थी. कहा था कि जो हमारी जड़े हैं उसको हमें भूलना नहीं चाहिए. सनातन धर्म का प्रभाव सभी पर बढ़ना चाहिए. सनातन की ताकत आज युवा ही नहीं हर भाषा से सबसे ऊपर है.

