बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री
अभिनेता सोनू सूद बिहार के बेगूसराय पहुंचे. मटिहानी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. रिपोर्ट- निलेश कुमार
बेगूसरा में सोनू सूद (ETV Bharat)
Published : September 22, 2026 at 3:24 PM IST
बेगूसराय: बिहार में बाढ़ के बीच बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बेगूसराय पहुंचे. उन्होंने मटिहानी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. सोनू सूद ने वहां ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनीं. सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया.