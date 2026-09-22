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बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री

अभिनेता सोनू सूद बिहार के बेगूसराय पहुंचे. मटिहानी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. रिपोर्ट- निलेश कुमार

Sonu Sood Visits Flood Affected Areas In Begusarai
बेगूसरा में सोनू सूद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 3:24 PM IST

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बेगूसराय: बिहार में बाढ़ के बीच बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बेगूसराय पहुंचे. उन्होंने मटिहानी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. सोनू सूद ने वहां ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनीं. सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया.

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बिहार में बाढ़
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