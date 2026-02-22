ETV Bharat / state

लखनऊ में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने किया 1 KM रोड शो, बोले- मामू जीवन में एक पौधा लगाने का

रोड शो संजय दत्त ने सभी फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया. उनके साथ सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे.

संजय दत्त ने खुली जीप में किया रोड शो.
संजय दत्त ने खुली जीप में किया रोड शो. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 10:25 PM IST

लखनऊ : बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त रविवार को लखनऊ पहुंचे. सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के साथ एक किलोमीटर का रोड शो किया. आशियाना के बंगला बाजार में उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया.

संजय दत्त ने मुंबइया स्टाइल में कहा, ओए मामू बात सुन, जितने भी यहां खड़ेला हैं…सब बात सुनने का. जीवन में तीन काम जरूर करने का. एक- पौधा लगाने का. दूसरा- पानी बचाने का, क्योंकि जल सोना है. तीसरा- वोटर बनो, वोट डालो और एक बात नशा मत करना. अगर ये नहीं किया तो खुद की वॉट लगाने का.

मंच से संजय दत्त ने कहा, मन लगाकर पढ़ाई करिए. अपने माता-पिता का कहना मानिए. सबसे बड़ी चीज नशे-पते से दूर रहिए. संजय दत्त ने कहा, धुरंधर आपने हिट की. मुझे संजय दत्त आपने बनाया. जो कुछ भी आज हूं वह आप लोगों की बदौलत हूं.

संजय दत्त लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे बंगला बाजार में आयोजित ‘नेट जीरो सरोजनीनगर’ अभियान का भव्य शुभारंभ करने पहुंचे. विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा,
मेरे लिए दो मुद्दे अत्यंत भावनात्मक हैं. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और यूथ एम्पावरमेंट. सरोजनी नगर मेरा परिवार है और इसे मुझे मॉडल विधानसभा बनाना है.

अभिनेता संजय दत्त को लखनऊ में खुली जीप में देखकर फैंस बेकाबू हो गए. उन्हें संभालने में पुलिस का पसीना छूट गया. संजय दत्त के ऊपर फैंस ने गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार की. संजय दत्त ने सभी फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया.

कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुनील चौधरी (प्रिंसिपल चीफ कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स), डॉ. उत्कर्ष शुक्ला (डिप्टी डायरेक्टर, लखनऊ जू) एवं डॉ. पूजा सिंह (प्रेसिडेंट, आरडब्ल्यूए भगीरथी एन्क्लेव) को एनवायरनमेंट वॉरियर्स सम्मान प्रदान किया गया.

LUCKNOW NEWS

