ETV Bharat / state

लखनऊ में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने किया 1 KM रोड शो, बोले- मामू जीवन में एक पौधा लगाने का

संजय दत्त ने खुली जीप में किया रोड शो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त रविवार को लखनऊ पहुंचे. सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के साथ एक किलोमीटर का रोड शो किया. आशियाना के बंगला बाजार में उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया.

संजय दत्त ने मुंबइया स्टाइल में कहा, ओए मामू बात सुन, जितने भी यहां खड़ेला हैं…सब बात सुनने का. जीवन में तीन काम जरूर करने का. एक- पौधा लगाने का. दूसरा- पानी बचाने का, क्योंकि जल सोना है. तीसरा- वोटर बनो, वोट डालो और एक बात नशा मत करना. अगर ये नहीं किया तो खुद की वॉट लगाने का.

मंच से संजय दत्त ने कहा, मन लगाकर पढ़ाई करिए. अपने माता-पिता का कहना मानिए. सबसे बड़ी चीज नशे-पते से दूर रहिए. संजय दत्त ने कहा, धुरंधर आपने हिट की. मुझे संजय दत्त आपने बनाया. जो कुछ भी आज हूं वह आप लोगों की बदौलत हूं.

संजय दत्त लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे बंगला बाजार में आयोजित ‘नेट जीरो सरोजनीनगर’ अभियान का भव्य शुभारंभ करने पहुंचे. विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा,

मेरे लिए दो मुद्दे अत्यंत भावनात्मक हैं. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और यूथ एम्पावरमेंट. सरोजनी नगर मेरा परिवार है और इसे मुझे मॉडल विधानसभा बनाना है.