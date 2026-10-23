फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया के साथ अजमेर दरगाह में टेका माथा, नहीं दिया इन सवालों का जवाब
रितेश देशमुख ने अजमेर दरगाह में मांगी सलामती की दुआ. टाइगर श्रॉफ पर हमले समेत मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब.
Published : October 23, 2026 at 4:50 PM IST
अजमेर: बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख शुक्रवार को अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे. यहां उन्होंने आस्था और सम्मान की चादर चढ़ाई, मन्नत का धागा बांधा और चौखट पर मत्था टेक कर सलामती की दुआ की. रितेश और जेनेलिया के साथ उनके दोनों बच्चे रियान व राहिल भी मौजूद थे. इसके अलावा रितेश के छोटे भाई धीरज देशमुख और उनकी पत्नी व फिल्म डायरेक्टर दीपशिखा भी मौजूद थीं.
देशमुख परिवार ने दरगाह पर शुक्राने की चादर चढ़ाई, परिवार में शांति, जीवन में सफलता और सलामती की दुआ मांगी. रितेश ने दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली अपनी साउथ इंडियन फिल्म की कामयाबी को लेकर भी दुआ मांगी. हालांकि, प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो जाने के कारण रितेश और जेनेलिया के साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य कुछ देर के लिए असहज हो गए. दरगाह के खादिम ने इन सबको जियारत कराई, जबकि देशमुख फैमिली ने दरगाह पर कई रस्में भी अदा की. हालांकि, इस मौके पर पूरा परिवार चुप्पी साधे रहा और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.
फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए जानलेवा हमले पर भी रितेश और जेनेलिया कुछ नहीं बोले. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. शुक्रवार होने की वजह से जुमे की नमाज के लिए दरगाह पर काफी भीड़ थी.
रितेश देशमुख, जेनेलिया, धीरज और दीपशिखा का दरगाह के मुख्य द्वार पर भव्य स्वागत किया गया. इसी तरह देशमुख परिवार को ख्वाजा के दरबार में जियारत कराई गई और प्रसाद भेंट की गई. -खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी