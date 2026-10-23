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फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया के साथ अजमेर दरगाह में टेका माथा, नहीं दिया इन सवालों का जवाब

रितेश देशमुख ने परिवार के साथ ने मांगी सलामती की दुआ ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख शुक्रवार को अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे. यहां उन्होंने आस्था और सम्मान की चादर चढ़ाई, मन्नत का धागा बांधा और चौखट पर मत्था टेक कर सलामती की दुआ की. रितेश और जेनेलिया के साथ उनके दोनों बच्चे रियान व राहिल भी मौजूद थे. इसके अलावा रितेश के छोटे भाई धीरज देशमुख और उनकी पत्नी व फिल्म डायरेक्टर दीपशिखा भी मौजूद थीं.

देशमुख परिवार ने दरगाह पर शुक्राने की चादर चढ़ाई, परिवार में शांति, जीवन में सफलता और सलामती की दुआ मांगी. रितेश ने दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली अपनी साउथ इंडियन फिल्म की कामयाबी को लेकर भी दुआ मांगी. हालांकि, प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो जाने के कारण रितेश और जेनेलिया के साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य कुछ देर के लिए असहज हो गए. दरगाह के खादिम ने इन सबको जियारत कराई, जबकि देशमुख फैमिली ने दरगाह पर कई रस्में भी अदा की. हालांकि, इस मौके पर पूरा परिवार चुप्पी साधे रहा और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.