ETV Bharat / state

VIDEO : प्रेमानंद महाराज से मिले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव; संत ने कहा- नाम जप करते रहिएगा, कभी टूटिएगा नहीं

वृंदावन में राधा केली कुंज आश्रम पहुंचकर कॉमेडियन ने लिया संत का आशीर्वाद, संत बोले- मुश्किल समय में हमें भगवान ही संभाल सकते हैं.

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद.
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद. (Photo Credit; Radha Keli Kunj Ashram Vrindavan)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 7:16 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव मंगलवार को वृंदावन पहुंचे. राधा केली कुंज आश्रम में उन्होंने संत का आशीर्वाद लिया. इस दौरान संत ने कहा कि नाम जप करते रहिएगा, कितना भी मुश्किल समय आए कभी टूटिएगा नहीं, भगवान को याद करिएगा. वह बहुत मदद करते हैं. आश्रम की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया है.

प्रेमानंद महाराज ने राजपाल यादव से पूछा, ठीक हो?, इस पर अभिनेता ने कहा कि आज ठीक हूं. संत ने कहा कि 'अच्छा है आप हमारे भारतवासियों को हंसाते रहते हैं. उनका मनोरंजन करते रहते हैं. जीवन का यही लाभ है कि हमार चित्त भगवान से जुड़ा रहे. जीवन में कभी-कभी दुख आते हैं, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जीना मुश्किल हो सकता है. ऐसे समय में हमें केवल भगवान ही संभाल सकते हैं. समस्याओं में केवल भगवान ही साथ देते हैं'.

प्रेमानंद महाराज से मिले अभिनेता राजपाल यादव. (Video Credit; Radha Keli Kunj Ashram Vrindavan)

'हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं' : संत ने कहा कि इंसान तो खाते-पीते अच्छे में हाथ मिलाएगा, लेकिन कल आप किसी समस्या में पड़ जाएंगे तो आपको देखकर साइड में हो जाएगा. समस्याओं में केवल भगवान साथ देते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण जरूर करते रहें. नाम जप करते रहो, हर विपत्ति, हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं. कोई भी परिस्थिति आए कभी टूटिएगा नहीं. भगवान को याद करिएगा वह बहुत बल देते हैं, वह आनंदसमुद्र हैं. हम लोग भगवान को भूल गए हैं.

'हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पिता अविनाशी' : संत ने कहा कि हमें चाहिए कि हम भगवान से मिले, देखें कि वह कैसे हैं?, इसलिए नाम जप जरूर करिएगा. काउंटर रख लीजिएगा, उसमें ज्यादा आनंद आता है. वहीं राजपाल ने संत से कहा कि आपको देखकर अब पूरा भरोसा हो गया है कि ईश्वर हैं. इस पर संत ने कहा कि इसका सबसे पहला प्रमाण यह है कि हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पिता अविनाशी है. दूसरी बात यह कि हम सुख चाहते हैं, केवल सुख चाहते हैं जिसमें दुख की मिलावट न हो, क्योंकि हमारा स्वामी सुख सिंधु है.

तीसरी बात हम नंबर एक होना चाहते हैं, क्योंकि वह नंबर एक हैं. हम जिस भी डिपार्टमेंट में हों, हमारी लालसा रहती है कि हम नंबर एक पर हों. अविनाशी, सुख सिंधु और नंबर एक वह परमात्मा है. हम उसके अंश है, हमारी भी यही चाहत है.

भगवान अनुभव में आते हैं, वह आपसे बात भी करेंगे : संत ने आगे कहा कि आप लोगों को हम इतना बता रहे हैं कि जैसे आप हमसे मिल रहे हैं, वैसे ही भगवान मिलते हैं, उनको प्यार करें, उनका सुमिरन करे. अब बचपन से ही भगवान के मार्ग में लगे रहे तो हम केवल बातों से नहीं, मेरा जीवन ही भगवान है. भगवान हैं, वह हमारे हैं. वह अनुभव में आते हैं. वह आपसे बात भी करेंगे, यदि आप केवल उनसे प्यार करें. अभी हमारा प्यार विभाजित है.

भगवान हमारे दिल में रहते हैं : संत ने कहा कि जब हम सब प्यार को समेट लेते हैं, और सिर्फ एक लक्ष्य बना लेते हैं, कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई तो निश्चित ही वह दर्शन देते हैं. ऐसा नहीं कि वह आकाश में रहते हैं, वह हमारे दिल में रहते हैं. कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हों, कोई क्षण ऐसा नहीं, जहां भगवान न हों. हम उनको पुकारे तो हम आनंद से भर जाएंगे. संत ने कहा पूजा छिपाने का विषय है, जिसने छपाया वह बिक गया, और जिसने छिपाया उसने भगवान को खरीद लिया.

राजपाल ने प्रेमानंद से कहा कि आशीर्वाद दीजिए कि इस कलयुग में कथनी और करनी में एकता हो, इस पर महाराज ने कहा कि बहुत सुंदर. यह इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे अंदर नामबल नहीं है. अगर हमारे अंदर नामबल हो तो हमें बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा.

कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी भगवान ने मनुष्य बनाया : आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अच्छे कर्म करने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है. सर्वांग विकास किया जाता है, दो हाथ, दो पैर, सुंदर सा मुखड़ा, कोई कमी नहीं छोड़ी. हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए भगवान का स्मरण करते रहो.

'मुझे लगा मनसुखा मैं ही था', पर लगे ठहाके : राजपाल ने कहा कि हम तो गलतफहमी मन में मानकर बैठ गए कि द्वापर हुआ है, कृष्ण जी हुए हैं. हम सब ग्वाला हुए हैं, मुझे लगा मनसुखा मैं ही था. इस पर संत समेत सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे. राजपाल ने कहा कि महाराज किसी को कष्ट न हो, आज हमारा जीवन धन्य हो गया. एक अंतिम प्रार्थना है कि दर्शन आप ही दे सकते हैं, कोई आ नहीं सकता है आपके पास, इस पर संत ने कहा कि जरूर आइएगा.

यह भी पढ़ें : संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, दंडवत प्रणाम कर लिया आशीर्वाद, VIDEO में देखिए क्या बातचीत हुई?

TAGGED:

RAJPAL YADAV MEET PREM ANAND MAHRAJ
PREMANANDA MAHARAJ SERMON VIDEO
RADHA KELI KUNJ MATHURA VRINDAVAN
प्रेमानंद महाराज राजपाल यादव मथुरा
PREMANANDA MAHARAJ RAJPAL YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.