VIDEO : प्रेमानंद महाराज से मिले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव; संत ने कहा- नाम जप करते रहिएगा, कभी टूटिएगा नहीं

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद. ( Photo Credit; Radha Keli Kunj Ashram Vrindavan )

मथुरा : संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव मंगलवार को वृंदावन पहुंचे. राधा केली कुंज आश्रम में उन्होंने संत का आशीर्वाद लिया. इस दौरान संत ने कहा कि नाम जप करते रहिएगा, कितना भी मुश्किल समय आए कभी टूटिएगा नहीं, भगवान को याद करिएगा. वह बहुत मदद करते हैं. आश्रम की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया है. प्रेमानंद महाराज ने राजपाल यादव से पूछा, ठीक हो?, इस पर अभिनेता ने कहा कि आज ठीक हूं. संत ने कहा कि 'अच्छा है आप हमारे भारतवासियों को हंसाते रहते हैं. उनका मनोरंजन करते रहते हैं. जीवन का यही लाभ है कि हमार चित्त भगवान से जुड़ा रहे. जीवन में कभी-कभी दुख आते हैं, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जीना मुश्किल हो सकता है. ऐसे समय में हमें केवल भगवान ही संभाल सकते हैं. समस्याओं में केवल भगवान ही साथ देते हैं'. प्रेमानंद महाराज से मिले अभिनेता राजपाल यादव. (Video Credit; Radha Keli Kunj Ashram Vrindavan) 'हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं' : संत ने कहा कि इंसान तो खाते-पीते अच्छे में हाथ मिलाएगा, लेकिन कल आप किसी समस्या में पड़ जाएंगे तो आपको देखकर साइड में हो जाएगा. समस्याओं में केवल भगवान साथ देते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण जरूर करते रहें. नाम जप करते रहो, हर विपत्ति, हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं. कोई भी परिस्थिति आए कभी टूटिएगा नहीं. भगवान को याद करिएगा वह बहुत बल देते हैं, वह आनंदसमुद्र हैं. हम लोग भगवान को भूल गए हैं. 'हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पिता अविनाशी' : संत ने कहा कि हमें चाहिए कि हम भगवान से मिले, देखें कि वह कैसे हैं?, इसलिए नाम जप जरूर करिएगा. काउंटर रख लीजिएगा, उसमें ज्यादा आनंद आता है. वहीं राजपाल ने संत से कहा कि आपको देखकर अब पूरा भरोसा हो गया है कि ईश्वर हैं. इस पर संत ने कहा कि इसका सबसे पहला प्रमाण यह है कि हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पिता अविनाशी है. दूसरी बात यह कि हम सुख चाहते हैं, केवल सुख चाहते हैं जिसमें दुख की मिलावट न हो, क्योंकि हमारा स्वामी सुख सिंधु है. तीसरी बात हम नंबर एक होना चाहते हैं, क्योंकि वह नंबर एक हैं. हम जिस भी डिपार्टमेंट में हों, हमारी लालसा रहती है कि हम नंबर एक पर हों. अविनाशी, सुख सिंधु और नंबर एक वह परमात्मा है. हम उसके अंश है, हमारी भी यही चाहत है.