बॉलीवुड कलाकर रघुवीर यादव को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, जबलपुर में बताई अपनी एक्टिंग की जर्नी
बालीवुड कलाकर रघुवीर यादव को जबलपुर की एक संस्था ने दिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, कमाल के कलाकर ने याद किये अपने बचपन के दिन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 8:25 PM IST
जबलपुर: बॉलीवुड के मशहूर कलाकार रघुवीर यादव का सफर जबलपुर से शुरू हुआ था. शुरुआत में वे केवल एक देसी किस्म के गायक कलाकार थे, लेकिन उन्होंने लगातार कला की बारीकियां सीखी. आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्थापित कलाकार हैं. रघुवीर यादव का कहना है कि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया. उन्होंने केवल चीजें सीखी और उन्हीं सीखी हुई चीजों की वजह से लोग उन्हें काम देते चले गए. जबलपुर की एक संस्था ने रघुवीर यादव को सम्मानित करने के लिए बुलाया था. जहां उन्होंने मंच से अपने जीवन के कई किस्से साझा किए.
ग्यारहवीं में फेल होने के बाद सिनेमा की दुनिया में चल पड़े
रघुवीर यादव की शुरुआती शिक्षा जबलपुर में रांझी क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में हुई थी. रघुवीर बताते हैं कि वे ग्यारहवीं क्लास में फेल हो गए. उन दिनों उन्हें गीत गाने, ढोलकी और हारमोनियम बजाना पसंद था, इसलिए जबलपुर छोड़कर ललितपुर चले गए. वहां अभिनेता अन्नू कपूर के पिता एक पारसी ड्रामा कंपनी चलाते थे.
उन्होंने इसी ड्रामा कंपनी में संगीत सीखाना शुरू किया. इस ड्रामा कंपनी के साथ 6 साल तक काम करते हुए पूरे देश में लगभग 2500 शो किए. हालांकि यह छोटी ड्रामा कंपनी थी जो मेलों में ड्रामा दिखाती थी. इसके बाद उन्होंने लखनऊ की एक दूसरी ड्रामा कंपनी में भी काम किया.
एनएसडी से सीखा एक्टिंग के स्किल्स
रघुवीर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से शिक्षा-दीक्षा लेने की इच्छा थी. उन्होंने 1977 में एनएसडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और उनका एनएसडी में एडमिशन हो गया. इसके बाद नेशनल स्कूल आफ ड्रामा की ही रेपुटरी में भी 1977 से 1986 तक जुड़े रहे. इस दौरान उन्होंने करीब 2000 शो में काम किया. उनका मानना है कि यदि आपके भीतर हुनर है, तो सफलता मिलनी तय है. उन्होंने कार्यक्रम में अपनी फिल्म पिपली लाइव का बहुचर्चित गाना 'महंगाई डायन खाए जात है' गाना भी गाकर सुनाया.
टीवी सीरियल मुंगेरीलाल के हसीन सपने से मिली बड़ी पहचान
रघुवीर यादव को पहली फिल्म 1996 में 'मैसी साहिब' आई थी. तब तक रघुवीर इतने मंझे हुए कलाकार हो चुके थे कि पहली ही फिल्म में इंटरनेशनल फेडरेशन का फिल्म क्रिटिक तो बेस्ट एक्टर का आवार्ड जीत लिया. हालांकि उनको बड़ी पहचान टीवी से मिली. दूरदर्शन पर उनके सीरियल 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' को खूब पसंद किया गया. रघुवीर यादव अब तक 80 फिल्मों में काम कर चुके हैं और हर बार उनका किरदार अलग होता है. वो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार को पर्दे पर जिंदा कर देते हैं.
जबलपुर में लाइफटाइम अचीवमेंट का दिया गया अवॉर्ड
रघुवीर यादव ने केवल टीवी और सिनेमा में ही काम नहीं किया बल्कि वे आधुनिक दौर के सिनेमा मतलब वेब सीरीज से भी जुड़े हुए हैं. वे अब तक 6 वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं. इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में 'पंचायत' वेब सीरीज रही, जिसमें उन्होंने 'प्रधान' का किरदार निभाया है. जबलपुर में 'फिल्म उत्थान' नाम की एक संस्था ने रघुवीर को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया. इस मौके पर रघुवीर यादव ने बताया कि उनका सफर अभी जारी है. उन्होंने कभी ब्रेक नहीं लिया.
'जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं उन्हें खुद को तराशते रहना चाहिए'
रघुवीर यादव का कहना है कि "फिल्मों में काम करने वाले लोग अक्सर स्ट्रगल की बात करते हैं. स्ट्रगल शब्द गलत है. यदि फिल्मों में काम करने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए. लोग यदि फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें लगातार खुद को तराशते रहना चाहिए."
उन्होंने समाज के लोगों को सलाह दी कि "ड्रामा जिंदगी को मजेदार बना देता है. लोगों को थिएटर करना चाहिए. उन्हें आज भी सबसे ज्यादा आनंद थिएटर करने में आता है." रघुवीर का कहना है कि "बड़े शहर आपको सीखने का मौका नहीं देते. छोटे शहरों में सीखने के लिए बहुत मिलता है. जबलपुर की ही ऊर्जा है जिसकी वजह से वे फिल्मों में काम कर सके."
- 'मेरे गानों से हो रही सुबह, दोपहर, शाम', जुबिन नौटियाल का चैलेंज AI रूह नहीं छू पाएगा
- इंडिया टूर से पहले महाकाल पहुंचे जुबिन नौटियाल, 14 दिसंबर की बर्फीली रात में छाएगी सुरों की गर्मी
रघुवीर यादव ने अपने बचपन के दिनों को किया याद
बॉलीवुड कलाकार रघुवीर यादव ने अपने उन दिनों को भी याद किया जब वे जबलपुर में रहते थे और जानवरों को चारा खिलाने के लिए ले जाते थे. उनका कहना है कि "यदि उन्होंने उसी को अपनी जिंदगी मान लिया होता, तो वह आज इस मुकाम पर नहीं होते." रघुवीर का कहना है कि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन वह अभी भी चीज सीखते रहते हैं. कभी भी समय खराब नहीं करते. उन्होंने कहा कि हर बच्चे में कुछ न कुछ है. यदि हम अपने हुनर को बेहतर कर लें तो सफलता मिलना तय है.