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रेखा आर्या के आंसू देख भड़के अभिनेता हेमंत पांडे, कहा- 'बहन का उत्पीड़न पूरे उत्तराखंड की नारी शक्ति का अपमान'

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसकी पुलिस जांच में जुट गई है.

CABINET MINISTER REKHA ARYA
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के समर्थन में आए एक्टर हेमंत पांडे (फोटो सोर्स- Office Of Rekha Arya)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 16, 2026 at 7:55 AM IST

3 Min Read
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देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पति गिरधारी लाल साहू पर कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप मढ़ा है. जिसके बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्टर हेमंत पांडे खुलकर मंत्री रेखा आर्या के समर्थन में आ गए हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी त्वरित और भावुक प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत पांडे ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की है. हेमंत पांडे ने कहा कि एक महिला मंत्री का उत्पीड़न केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तराखंड की बहनों और नारी शक्ति का उत्पीड़न है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

हेमंत पांडे ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में मंत्री रेखा आर्या के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा, "जब मैंने रेखा बहन का रोते हुए वीडियो देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया. एक भाई और उत्तराखंडी होने के नाते मेरा दिल पसीज गया." उन्होंने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को ढांढस बंधाते हुए कहा, "बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो. पूरा उत्तराखंड आज तुम्हारे मान-सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ खड़ा है."

अभिनेता ने इस पूरे विवाद को गंभीर बताते हुए इसमें शीर्ष स्तर पर दखल देने की मांग की है. उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व से अपील करते हुए कहा, "जो लोग भी हमारी बहन के साथ इस तरह का अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. हम देश के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस मामले को तुरंत देखें. यह मामला बेहद गंभीर है और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नजर आता है, इसलिए इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए."

उनको रोते हुए वीडियो देखा तो रहा नहीं गया. उनको ये कहना चाहता हूं बहन, तुम चिंता मत करो. पूरा उत्तराखंड आपके साथ है. जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम मोदी जी और अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि इस मामले को तुरंत आप देखें. चूंकि ये मामला गंभीर है और राजनीति से प्रेरित भी है तो इसपर कृपया संज्ञान लें. हम रेखा बहन को ये कहना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, पूरा उत्तराखंड आपके साथ है. पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है लेकिन जहां मान-सम्मान मर्यादा की बात आती है तो भाई आपके साथ हैं. उत्तराखंड आपके साथ है.
- हेमंत पांडे, अभिनेता -

अपने बयान के अंत में दलगत राजनीति से ऊपर उठने का संदेश दिया. कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह अलग बात है, लेकिन जब बात उत्तराखंड की किसी बेटी या बहन के मान-सम्मान और मर्यादा की आती है, तो पूरा प्रदेश एकजुट है. उन्होंने रेखा आर्या को भरोसा दिलाया कि पूरा उत्तराखंड उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा.

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