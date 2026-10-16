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रेखा आर्या के आंसू देख भड़के अभिनेता हेमंत पांडे, कहा- 'बहन का उत्पीड़न पूरे उत्तराखंड की नारी शक्ति का अपमान'

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के समर्थन में आए एक्टर हेमंत पांडे ( फोटो सोर्स- Office Of Rekha Arya )

देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पति गिरधारी लाल साहू पर कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप मढ़ा है. जिसके बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्टर हेमंत पांडे खुलकर मंत्री रेखा आर्या के समर्थन में आ गए हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी त्वरित और भावुक प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत पांडे ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की है. हेमंत पांडे ने कहा कि एक महिला मंत्री का उत्पीड़न केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तराखंड की बहनों और नारी शक्ति का उत्पीड़न है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

हेमंत पांडे ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में मंत्री रेखा आर्या के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा, "जब मैंने रेखा बहन का रोते हुए वीडियो देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया. एक भाई और उत्तराखंडी होने के नाते मेरा दिल पसीज गया." उन्होंने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को ढांढस बंधाते हुए कहा, "बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो. पूरा उत्तराखंड आज तुम्हारे मान-सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ खड़ा है."