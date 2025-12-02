ETV Bharat / state

रायपुर में अभिनेता गुलशन ग्रोवर का बड़ा खुलासा, जल्द ही रुपहले पर्दे पर दिखेंगे बेटे संजय ग्रोवर

रायपुर में बॉलीवुड के मशहूर विलेन गुलशन ग्रोवर, शहर को देख हुए खुश

Published : December 2, 2025 at 7:18 PM IST

रायपुर: बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर ने रायपुर दौरे के दौरान बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उनका बेटा संजय ग्रोवर, जो लंबे समय से हॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा है, अब फिल्मी पर्दे पर बतौर कलाकार नजर आने जा रहा है. गुलशन ग्रोवर अपने बेटे की नई फिल्म हीर एक्सप्रेस के प्रमोशन के सिलसिले में राजधानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने रायपुर और यहां के लोगों की जमकर तारीफ की.

संजय ग्रोवर अब एक्टिंग में करेंगे एंट्री

गुलशन ग्रोवर ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उनका बेटा संजय ग्रोवर, जो कई सालों से हॉलीवुड के एक बड़े स्टूडियो में फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा है, अब जल्द ही फिल्मों में एक्टर के रूप में डेब्यू करेगा. उन्होंने कहा कि संजय ग्रोवर जल्द फिल्मों में कलाकार के तौर पर भी आएंगे. मैं उसे ढेरों शुभकामनाएं देता हूं.

गुलशन ग्रोवर ने फिल्म हीर एक्सप्रेस की प्रमोशन की (ETV BHARAT)

फिल्म हीर एक्सप्रेस का किया प्रमोशन

गुलशन ग्रोवर अपने बेटे संजय ग्रोवर की नई फिल्म Heer Express के प्रमोशन के सिलसिले में रायपुर आए थे. उन्होंने बताया कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और रायपुर जैसे उभरते शहरों में फिल्म प्रमोशन का अलग ही उत्साह मिलता है.

रायपुर को देख बोले दिल हो गया गार्डन गार्डन

गुलशन ग्रोवर ने रायपुर के स्वागत, ऊर्जा और फिल्म-फ्रेंडली माहौल की जमकर सराहना की. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि रायपुर आकर दिल गार्डन-गार्डन हो गया. यहां हमेशा बहुत प्यार मिलता है. संजोग से पत्रकार साथियों से मुलाकात हुई, आप सभी को शुभकामनाएं. गुलशन ग्रोवर के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि संजय ग्रोवर जल्द ही बॉलीवुड या हॉलीवुड के पर्दे पर नजर आ सकते हैं. ‘बैडमैन’ के बेटे को पर्दे पर देखने के लिए दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है.

कांग्रेस नेताओं ने गुलशन ग्रोवर से की बातचीत

गुलशन ग्रोवर से रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महासचिव अजय साहू और प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भी मुलाकात की . इस दौरान इन्होंने ने गुलशन ग्रोवर के साथ फोटो भी खींचाई और बातचीत की.

