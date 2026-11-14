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पंचकूला पहुंचे बॉलीवुड के हीरो नंबर-1 गोविंदा, बेटी संग माता मनसा देवी के दरबार में टेका माथा

पंचकूला पहुंचे बॉलीवुड के हीरो नंबर-1 गोविंदा ( ETV Bharat )

पंचकूला: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा बीते दिन गुप-चुप तरीके से पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे. गोविंदा के साथ उनकी बेटी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री टीना आहूजा भी मौजूद रही. गोविंदा को अचानक अपने बीच पाकर माता मनसा देवी मंदिर में मां के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु भी उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर उत्सुक दिखे. वहीं, मंदिर प्रबंधन ने गोविंदा व उनकी बेटी टीना आहूजा को एक के बाद एक सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए.

स्टाइलिश मूछों में दिखे गोविंदा: मंदिर पहुंचने पर गोविंद एक अलग लुक में नजर आए. वह सफेद पेंट और हल्के गुलाबी रंग की कमीज पहने हुए अपनी स्टाइलिश मूछों में दिखाई दिए. उनकी स्टाइलिश मूछों की चर्चाएं बॉलीवुड में भी काफी होती रही हैं, क्योंकि गोविंदा काफी समय से अपनी इस नई लुक में बने हुए हैं. अभिनेत्री टीना आहूजा भारतीय परिधान में सिर पर चुन्नी लिए हुए दिखीं.