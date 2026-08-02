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महेश मांजरेकर के 'एनिमल' ने बांधा समां, मुंबई के संघर्ष और इंसान की हैवानियत पर किया सवाल

बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और निर्देशन का लोहा मनवा चुके अभिनेता महेश मांजरेकर ने जयपुर में 'एनिमल' के जरिए दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया. उनके नाटक की कहानी छोटे कस्बे के युवक दत्तू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सुपरस्टार बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचता है. लेकिन सपनों की नगरी में उसे हर दिन उम्मीद और हकीकत के बीच संघर्ष करना पड़ता है. ऑडिशन में असफलता, आर्थिक तंगी, अकेलापन, दोस्ती और पेट भरने की जद्दोजहद के बीच दत्तू का सफर दर्शकों को भावुक कर देता है.

जयपुर: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में रविवार को दूसरे दिन भी अभिनेता एवं निर्देशक महेश मांजरेकर के एकल नाटक 'एनिमल' का मंचन हुआ. जिसमें मुंबई में संघर्ष करने वाले एक आम युवक की कहानी और समाज के संवेदनशील मुद्दों को अभिनय के जरिए दर्शकों के बीच रखा गया. इस नाटक और कलाकारों के अभिनय की दर्शकों ने काफी सराहना भी की.

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मुंबई की लोकल ट्रेन का दृश्य बना आकर्षण: नाटक का सबसे प्रभावशाली हिस्सा मुंबई की लोकल ट्रेन का दृश्य रहा. मंच पर तैयार किए गए लोकल ट्रेन के सेट, भीड़भाड़, यात्रियों की हलचल और ट्रेन की आवाजों ने ऐसा माहौल बनाया कि दर्शकों को लगा मानो वे खुद मुंबई की लोकल में सफर कर रहे हों. नाटक में एक संवाद के दौरान कहा गया कि 'मुंबई में आधे से ज्यादा भिखारी इसलिए हैं, क्योंकि उनके पास लौटने के पैसे नहीं होते'. इस दौरान पूरा सभागार कुछ पल के लिए शांत हो गया. इस संवाद के पीछे छिपे दर्द और संघर्ष को दर्शकों ने गहराई से महसूस किया.

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इंसान के भीतर छिपे 'एनिमल' पर उठाया सवाल: नाटक का सबसे भावनात्मक और विचार करने वाला हिस्सा महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर आधारित रहा. दत्तू के संवाद 'ए मैन इज मोर डेंजरस एनिमल दैन एनिमल' के जरिए ये संदेश दिया गया कि असली खतरा जानवरों से नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपी हैवानियत से है. इस दृश्य ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया. करीब डेढ़ घंटे के इस मंचन में महेश मांजरेकर ने अकेले ही कई किरदारों को जीवंत किया. उनके संवाद, हाव-भाव और अभिनय की बारीकियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं. नाटक के आखिर में दर्शकों ने खड़े होकर कलाकारों का अभिवादन किया.