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बॉलीवुड अभिनेता आशीष विद्यार्थी पहुंचे हिमाचल, पहाड़ी संस्कृति के हुए कायल

बॉलीवुड अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने किन्नौर और नारकंडा का किया दौरा, घूमने के साथ की ब्लागिंग.

Bollywood Actor Ashish Vidyarthi Visit Himachal
हिमाचल घूमने आए अभिनेता आशीष विद्यार्थी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 1:54 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 4:40 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां अक्सर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. बड़ी हस्तियां भी हिमाचल की इन ठंडी वादियों की कायल हैं. इन दिनों हिमाचल में पर्यटन सीजन भी जारी है. इसी बीच प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आशीष विद्यार्थी मंगलवार को किन्नौर जिले में पहुंचे. यहां उन्होंने रकछम सांगला के पर्यटन स्थलों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की.

अभिनेता ने किन्नौर की संस्कृति के बारे में जाना

आशीष विद्यार्थी को रकछम गांव के स्थानीय लोगों ने सूखे मेवों की माला और किन्नौर टोपी पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया. इस दौरान अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने किन्नौर की संस्कृति के बारे में जाना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यहां के व्यंजनों का आनंद लिया. उन्होंने किन्नौर की वेशभूषा, संस्कृति और खानपान की जमकर तारीफ भी की. आशीष विद्यार्थी मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते इन दिनों पहाड़ों की ओर आए हैं और बर्फीले पहाड़ों के सौन्दर्य को निहारने के साथ ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, जिसमें वे किन्नौर के रहन सहन और यहां की वेशभूषा, खान पान एवं प्राकृतिक सुंदरता को दिखा रहे हैं.

नारकंडा पहुंचे आशीष विद्यार्थी

इसके बाद अभिनेता आशीष विद्यार्थी शिमला जिले के नारकंडा पहुंचे. यहां उन्होंने नारकंडा स्थित टेथिस स्की रिजॉर्ट का दौरा किया. अपनी यात्राओं और स्थानीय खान-पान के अनुभवों को लेकर चर्चा में रहने वाले अभिनेता ने इस दौरान नारकंडा की मनमोहक वादियों, देवदार के घने जंगलों और हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत नजारों का आनंद लिया. यात्रा के दौरान आशीष विद्यार्थी ने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखा और हिमाचली आतिथ्य की सराहना की. उन्होंने कहा कि नारकंडा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय जीवनशैली को करीब से महसूस करने का अनूठा अनुभव प्रदान करता है.

अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है किन्नौर-नारकंडा

गौरतलब है कि किन्नौर जिले के कल्पा , सांगला, छितकुल, नाकों की खूबसूरती को निहारने के लिए कई पर्यटक पहुंचते हैं. किन्नौर में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. किन्नौर जिले के पर्यटन स्थल सांगला घाटी, कल्पा, हांगरंग घाटी अब बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा जगह बनती जा रही हैं, जिसके चलते पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है. वहीं, नारकंडा को भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन गतिविधियों और सेब बागानों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है.

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Last Updated : June 4, 2026 at 4:40 PM IST

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