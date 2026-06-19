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बॉलीवुड अभिनेता अमित सियालने ने देखी गंगा आरती, कही ये बात...

अभिनेता बोले, काशी उन्हें आत्मिक शांति दे रही है ऐसी अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई.

Bollywood actor Amit Sial witnessed the Ganga Aarti in Varanasi
बॉलीवुड अभिनेता अमित सियालने ने देखी गंगा आरती. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 9:32 AM IST

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वाराणसी: बॉलीवुड अभिनेता अमित सियाल वाराणसी पहुंचे है, जहां उन्होंने काशी का अद्भुत अनुभव लिया. इस मौके पर वह मां गंगा के किनारे भी गए,जहां उन्होंने विधि विधान से गंगा पूजन करने के साथ यहां होने वाली गंगा आरती में भी हिस्सा लिया. यही नहीं बनारस की जीवन शैली को भी जाना और अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि काशी उन्हें आत्मिक शांति दे रही है ऐसी अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई.

बता दे कि,दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली मां गंगा की दैनिक आरती में बुधवार को अभिनेता अमित सियाल व उनके साथी पुनीत सिंह शामिल हुए. इस दौरान सबसे पहले उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया.इसके बाद मां की आरती में शामिल हुए.

Bollywood actor Amit Sial witnessed the Ganga Aarti in Varanasi
बॉलीवुड अभिनेता अमित सियालने पहुंचे काशी. (etv bharat)

बोले अद्भुत अनुभूति है काशी: गंगा आरती के दौरान अमित मंत्र मुग्ध नजर आए.अपने अनुभव को उन्होंने गंगा सेवा निधि के विजिटर में सांझा किया.अभिनेता अमित सियाल ने लिखा कि, काशी आकर उन्हें अद्भुत अनुभूति हुई है यहां मां गंगा की आरती ने उन्हें आत्मिक शांति प्रदान की है.इस मौके पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने उनका अंगवस्त्र प्रसाद व मोमेंटो देकर स्वागत किया.

Bollywood actor Amit Sial witnessed the Ganga Aarti in Varanasi
बॉलीवुड अभिनेता अमित सियालने पहुंचे काशी. (etv bharat)

इन फिल्मों में किया है काम
अभिनेता अमित सियाल मिर्जापुर , जमतारा – सबका नंबर आएगा , काठमांडू कनेक्शन और रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण में भी अमित सियाल इनसाइड एज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. वेब सीरीज इनसाइड एज सीजन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में सियाल है.

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